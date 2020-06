Alcalde Eric Garcetti insta a angelinos a quedarse a cubierto. El toque de queda comenzó a las 6 pm

El alcalde Eric Garcetti pidió este lunes a los angelinos que no estuvieran por las calles de la ciudad, donde el toque de queda entró en vigor a partir de las seis de la tarde (6 pm del Pacífico). Se trata de la tercera noche que se decreta desde que comenzaran las protestas y algunos disturbios por la muerte de George Floyd bajo la custodia de la policía de Minneapolis.

“Por favor, quédense a cubierto, manténganse a salvo y obedezcan la ley“, dijo el alcalde durante una conferencia de prensa. “Tienen que ir a casa“, enfatizó.

La policía arrestó a más de 700 personas la noche del domingo en las calles de Los Ángeles, según dijo el jefe del departamento de la policía de la ciudad, Michael Moore. Entre los detenidos, 70 personas fueron arrestadas por robo o vandalismo a negocios.

“No hubo protestas anoche, hubo actos criminales para atrapar a la gente”, dijo Moore.

Los bomberos, por su parte, dieron respuesta a cientos de incendios y llamadas médicas en áreas de manifestaciones de Los Ángeles en los últimos cuatro días, según dijo este lunes en conferencia de prensa Ralph M. Terrazas, del Departamento de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles (LAFD).

