Ariadne Díaz pasa por un momento familiar complicado y pide ayuda para su prima

A todos los que me preguntan por Titi @c_raygozad ella esta bien, en espera del procedimiento que le van a hacer y por ahora no se necesitan más donadores de sangre para ella. Les agradezco muchísimo su cariño y atención y les pido que se hagan al hábito de donar sangre, de verdad, es un regalo de vida que podemos dar fácilmente, el cuidarnos, comer sano y ejercitarnos no sólo nos mantiene saludables sino que nos da la posibilidad de ser donadores y ayudar a los demás. Los quiero mucho y les deseo un día maravilloso! A conectar con la vida y con todo lo lindo que nos da ❤️🌸🌈☀️🌎⭐️☘️🌱🦋🍎 #tbt