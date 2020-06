Revelan supuesto audio de Michael Jackson donde se le escucha temer por su vida

La publicación del material fue adjudicada al colectivo activista conocido como Anonymous

En las últimas horas, el nombre de Michael Jackson volvió a ser tendencia en Twitter por un misterioso audio que supuestamente filtró el colectivo activista conocido como Anonymous. En dicha grabación, que se viralizó rápidamente, el artista dice que lo quieren muerto y pide que protejan a sus hijos, Prince, Paris y Blanket.

Se trata de una charla que el cantante habría mantenido con su abogado, Dieter Wiesner, el día anterior a su muerte, sucedida el 25 de junio de 2009. “No sé si debería decirte esto, no sé quién pueda estar escuchando, puede ser un grupo de personas. Ellos se quieren liberar de mí, no me quieren por aquí nunca más“, expresa, nerviosa, la voz que correspondería a Jackson.

“No entiendo a qué te refieres, háblame”, le pide el abogado. “No puedo hablar sobre ello en el teléfono, no sé qué vaya a pasar. Pero yo siento, en mi alma… solo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, ellos pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas“, agrega la voz que correspondería al artista.

A pesar de que Dieter pide más detalles, Jackson se niega a revelar mucho más y solo pide protección para sus hijos. “No es el gobierno, es más que el gobierno. Pero yo no sé Dieter, no me importa. Ellos me pueden tomar, ni siquiera me importa mi vida. Yo solo quiero que mis niños estén bien. Mis ángeles. Yo quiero que ellos estén seguros“, dice antes de cortar la llamada.

Mientras que algunos aseguran que se trata de un audio falso, otros afirman que estaría relacionado con las acusaciones lanzadas en el día de ayer por Anonymous, en donde acusan a Donald Trump de ordenar la muerte de Jeffrey Epstein para ocultar una participación en una red de abuso sexual y tráfico de niños, que sería además el tipo de pruebas que Rusia tiene en su poder.