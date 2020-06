Infractor de tránsito terminó arrestado por cocaína y marihuana en Queens

Marc Roman fue arrestado después de que la policía lo encontró en posesión de cocaína y marihuana, entre otras sustancias, luego de una violación de tránsito.

Los oficiales observaron un Nissan Maxima con una placa de Texas obstruida por una cubierta de placa de plástico frente a 71-16 67 Place en Glendale, aproximadamente a la 1:15 p.m. el domingo 24.

Tras una investigación adicional se descubrió que el operador del vehículo tenía la licencia suspendida.

Una requisa del vehículo supuestamente descubrió que el joven de 26 años estaba en posesión de marihuana, píldoras, aceites de cannabis, chocolates de marihuana y cocaína.

Roman fue acusado de posesión criminal de sustancias controladas, operar un vehículo sin licencia ni seguro y violación de matrícula, entre otros, informó Queens Chronicle.

“Mirando a los narcóticos recuperados, no hay forma de que esto pueda ser bueno”, tuiteó irónicamente el Recinto 104th después del arresto. “Gracias a las habilidades policiales del oficial Wright y del oficial Marinacci, no terminó mal. Su parada de autos de rutina esta tarde eliminó drogas ilegales de nuestras calles”.

Great job by the @NYPD104Pct Officers removing a large amount of illegal drugs off of a routine car stop! https://t.co/kCzLBA4HOU

— NYPD Queens North (@NYPDQueensNorth) May 25, 2020