Jefe de Policía es baleado mortalmente cuando protegía un negocio en Missouri

Un Jefe de Policía de una pequeña población en Missouri fue baleado mortalmente por saqueadores cuando intentaba proteger una prendería. Su muerte habría sido captada en Facebook Live.

David Dorn, de 77 años, recibió un disparó en el torso a las 2:30 a.m. frente a la prendería Lee’s Pawn and Jewelry del 4123 Martin Luther King Drive en St. Louis. El sujeto estaba en la escena después de que los intentos de saqueos en el área activaran la alarma del lugar.

El hombre era el Jefe de Policía de Moline Acres, una población al norte de St. Louis. Antes fue agente del Departamento de Policía de St. Louis por 38 años hasta que se retiró en 2007.

El expolicía fue descrito como un “servidor público ejemplar” por otros miembros de la comunidad de St. Louis.

David Dorn. A retired police captain and a business owner in North City.

Was killed over some Jewelry. Some f’ing jewelry.

He served north city for over 30 years. Gave out jobs. Hosted community events. He was murdered. I’m literally sick to my stomache. I’m disgusted. #stl pic.twitter.com/66vPwg5x1n

— John Collins Muhammad Jr (@JohnMuhammadJr) June 2, 2020