Murales de Kobe Bryant permanecen intactos en Los Ángeles después de protestas

Después de morir trágicamente en un accidente de helicóptero, el amor a Kobe Bryant quedó plasmado a través de murales en las calles de Los Ángeles, ciudad donde el basquetbolista hizo historia con los Lakers.

Hace unos días, George Floyd fue asesinado en Minneapolis por policías en un acto de brutalidad policial. Desde entonces, todo el país, incluido Los Ángeles, ha protestado. Las manifestaciones contra el racismo estallaron en todo el país, tanto pacíficas como violentas, y el vandalismo se ha hecho presente.

A pesar de las agitaciones en Los Ángeles, los murales de Kobe Bryant y su hija Gigi permanecieron intactos.

