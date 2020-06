Qué vergüenza: Marco Fabián le da la razón a Juan Carlos Osorio y acepta que al Tri le faltó mentalidad contra Brasil

View this post on Instagram

¡Dios nos bendiga! 🇲🇽 No somos 11. No somos 23. Somos más, muchos más. Estamos listos. ¡No hay imposibles! #NadaNosDetiene #VivaMéxico 🇲🇽 ❤️🙏🏻 #TodoLoPuedoEnCristo