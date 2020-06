Saqueador fue baleado por otros vándalos durante guerra territorial y destrozos en Nueva York

Ganjel Pepaj, un presunto saqueador, fue baleado en el Bajo Manhattan en una guerra territorial con otros vándalos, dijeron fuentes policiales.

El joven de 21 años se trasladó desde El Bronx hasta SoHo con un grupo de amigos para unirse a lo que comenzó como protestas pacíficas para exigir justicia por George Floyd, víctima de abuso policial en Minnesota.

Pero a medida que la escena en SoHo se volvió violenta, Pepaj y sus amigos supuestamente decidieron aprovecharse haciendo algunos saqueos. En ese intento el grupo terminó enfrentado con otros vándalos, dijeron las fuentes.

Pepaj fue baleado cerca de las calles Spring y Crosby, alrededor de las 12:30 a.m. hoy, cuando uno de los saqueadores rivales sacó un arma y le disparó por la espalda.

El herido fue llevado a un hospital del área en condición estable. No se anunciaron arrestos de inmediato por el balazo o el saqueo, destacó New York Post.

