VIDEO: ¿Enloqueció Conor McGregor? El peleador se grabó comiendo avispas

El ocio del peleador irlandés parece ser enorme

Conor McGregor llamó la atención una vez más por sus excentricidades, en esta ocasión por comer avispas muertas de un frasco.

Not your average Monday… Conor McGregor takes to Instagram to show off himself eating bees 🐝 pic.twitter.com/NPteNwdCAO — Overtime Heroics MMA (@mma_oth) June 2, 2020

El peleador irlandés subió a sus historias de Instagram un video en el que aparece en su jardín mostrando un frasco de avispas muertas, con las que rompió su dieta.

Antes de probarlas, McGregor se tomó unos segundos para mostrar los insectos a la cámara mientras se escuchaba decir a su pequeña hija “¡No!”

“¿Estás seguro de que no son avispas? Las avispas no son buenas, sólo las abejas. Sólo cómelas, como gelatinas. ¿A qué saben, puedes ver la miel saliendo de ellas?”, le comentó la persona que estaba grabando el video mientras The Notorious masticaba una de ellas.

“Oh, Dios mío, ¿qué demonios es esto?”, comenzó a quejarse McGregor mientras hacía gestos de desagrado antes de escupir lo que se acababa de llevar a la boca.

El video del polémico deportista de inmediato se volvió viral, dividiendo opiniones, algunos de sus seguidores aplaudieron la ocurrencia del irlandés y otros lo desaprobaron por completo, diciendo que era una acción desagradable e innecesaria.