Fanáticos del K-pop sabotean etiqueta racista como lo hicieron con la app de la policía de Dallas

Los fanáticos del K-Pop se hicieron cargo del hashtag #WhiteLivesMatter que surgió como respuesta de los supremacistas blancos al Blackout Tuesday y el #BlackLivesMatteres fue un movimiento en contra el racismo y forma parte de las protestas que se registran en múltiples ciudades de Estados Unidos.

Los fanáticos del pop koreano (K-Pop) compartieron miles de publicaciones para ahogar las publicaciones racistas que comenzó a publicar la supremacía blanca.

Por un período de tiempo, las publicaciones de los fanáticos de la música koreana publicaron memes, contenido de artistas, gifs y juegos para enterrar por completo casi todos los mensajes racistas reales usando ese hashtag que rápidamente se convirtió en tendencia en muchas partes del mundo.

La mayoría de los fanáticos de este género musical se encuentran en Estados Unidos, sin embargo algunos usuarios provenientes de Corea también estuvieron muy activos.

Otros hashtags que utilizaron fueron #MAGA y #BlueLivesMatter, también ligados a partidarios de la policía y Donald Trump.

Cabe recordar que la unión de los fanáticos del K-Pop ya había sido utilizada contra la Policía de Dallas que implementó una app para recibir videos sobre “actividades ilegales de las protestas”, llamada iWatch Dallas.

En esa ocasión los fans hundiendo la aplicación con videos de las estrellas de la música coreana, fancams, memes y videos de violencia policial contra los manifestantes.

Asimismo, dejaron decenas de reseñas negativas contra el app en el App Store y en Google Play, incluyendo mensajes como “Black Lives Matter” y siglas de protesta como ACAB (usada para decir All Cops Are Bastards, que es español es Todos los policías son bastardos).

Due to technical difficulties iWatch Dallas app will be down temporarily. pic.twitter.com/zksA1hkVhV

— Dallas Police Dept (@DallasPD) May 31, 2020