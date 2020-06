Hombre protegió a manifestantes en Washington dejándolos entrar en su casa

El toque de queda se activó en varias ciudades de todo el país

Aproximadamente 70 manifestantes en Washington DC pudieron evitar el arresto gracias a un hombre que los dejó refugiarse en su casa después de que se cumpliera el toque de queda decretado en la ciudad.

Las protestas de Black Lives Matter estallaron en la capital después de la muerte de George Floyd, y en un intento por detener a las personas que se reunieron hasta altas horas de la noche, el alcalde Muriel Bowser emitió un toque de queda en toda la ciudad, que se extendió desde las 7:00 p.m. del lunes 1 de junio hasta las 6:00 a.m. del martes.

Según un manifestante, identificado solo por el nombre de Meka, la multitud marchaba lejos de la Casa Blanca el lunes por la noche cuando se encontraron rodeados por la policía en un barrio residencial.

THE POLICE BOXED IN A GROUP OF PEACEFUL PROTESTERS AND THEN STARTED HITTING AND MACING PEOPLE. A MAN TOOK SOME OF US INTO HIS HOUSE AND THE POLICE HAVE US TRAPPED. THERE ARE PEOPLE STILL TRAPPED IN THE STREET ON 15th AND SWANN pic.twitter.com/H2B2QCup1o — Meka (@MekaFromThe703) June 2, 2020

Uno de los vecinos del área donde vive Rahul Dubey vio a la policía instalarse y esperar a que llegaran los manifestantes. Algunos, al quedar acorralados por las autoridades, no tuvieron más remedio que pedir ayuda y se acercaron al hombre para preguntarle si podían usar su baño y cargar sus teléfonos.

En declaraciones a CNN, Meka describió la protesta como “pacífica” y dijo que los activistas estaban tratando de averiguar a dónde ir desde el área de detención cuando la policía comenzó a “empujar, pisotear a la gente y lanzar gas lacrimógeno”. Ahí es cuando los manifestantes empezaron a huir y necesitaron la ayuda de Rahul.

Muchos usuarios han compartido un vídeo sobre lo que hizo Rahul por ellos.

This is Rahul. Rahul saved 62 DC protesters who were trapped for hours on his block by police. He allowed them to stay all night, fed them, gave them water, charged their phones, and most importantly kept them safe. This was no party, the police through pepper spray canisters pic.twitter.com/ZDpNkfXsoa — suckmyunicorn (@suckmyunicornD) June 2, 2020

“Este es Rahul. Rahul salvó a 62 manifestantes de DC que fueron atrapados durante horas en su cuadra por la policía. Les permitió quedarse toda la noche, les dio de comer, les dio agua, cargó sus teléfonos y, lo más importante, los mantuvo a salvo.

Dubey recuerda haber gritado “entrar en la casa” durante aproximadamente 10 minutos en un esfuerzo por ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Dijo que cerca de 70 manifestantes entraron, después de lo cual todos trataron de instalarse y ayudar a las personas que habían sido rociadas con gas pimienta.

Aunque había policías esperando afuera, Dubey logró que le entregasen pizza, y otros miembros de la comunidad también ayudaron contribuyendo con alimentos.

Muchos medios se han hecho eco del increíble acto de generosidad en tiempos tan oscuros.

Here is some of my conversation with Rahul Dubey. The man who says he’s sheltering protesters in his home on Swann St. in NW DC. He tells me why he opened his door —> @ABC7News @ABC7GMW pic.twitter.com/ohg6Hlw47u — Kristen Powers (@ABC7Kristen) June 2, 2020

El jefe del Departamento de Policía Metropolitana, Peter Newsham, confirmó que ninguno de los manifestantes dentro de la casa fue arrestado y que los oficiales “estaban en comunicación constante con el propietario”, aunque se dice que la policía intentó que los activistas salieran.

Un total de 300 personas fueron arrestadas el lunes, incluidas 194 en el área alrededor de la casa de Dubey.

Otra residente local, Becca Thimmesch, se unió a otras tres personas sentadas en la puerta de Dubey durante la noche para que pudieran observar a la policía y atender a los manifestantes sin riesgo.

Cuando el toque de queda llegó a su fin, los miembros de la comunidad se reunieron para ofrecer a los manifestantes comida, agua y ayudarlos a llegar a sus a casa.

Aunque las acciones de Dubey pueden haber arriesgado su salud, porque la pandemia sigue activa y se sigue recomiendo la distancia social. Pero dijo que considera a los jóvenes manifestantes como familia y espera que su hijo de 13 años “crezca para ser tan increíble como ellos”.

Una vez que el toque de queda se levantó a las 6:00 a.m., los manifestantes pudieron salir pacíficamente de la casa de Dubey