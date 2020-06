La tardía respuesta de las Ligas Mayores ante el caso de George Floyd y el racismo en Estados Unidos

A nueve días de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a consecuencia de la represión policial de un agente en la ciudad de Minneapolis, las Ligas Mayores emitieron un comunicado en sus redes sociales compartiendo su postura sobre estos hechos que han sacudido a la sociedad estadounidense en general y provocado una escalada de protestas en las principales ciudades del país.

“Ofrecemos nuestras condolencias a las familias de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, y a todas las familias que han perdido a sus seres queridos debido a una matanza sin sentido y a la injusticia”, se lee en el mensaje de las Ligas Mayores. “Para que quede claro, nuestro juego tiene tolerancia cero con el racismo y la injusticia racial”, agrega.

We want to be better, we need to be better, and this is our promise to do the work. pic.twitter.com/2cI6pCBdVb

