“Soy un hombre blanco y sufro racismo en 2020”: las polémicas declaraciones de Tyson Fury

The Gipsy King contó cómo le prohibieron la entrada a un restaurante en Reino Unido

La indignación por el asesinato de George Floyd trascendió las fronteras y este fin de semana cientos de personas en Inglaterra salieron a manifestarse en contra de la violencia racial. En medio de este movimiento, el boxeador británico Tyson Fury levantó la polémica al declarar que él es hombre blanco y también ha sufrido racismo.

En una entrevista para el programa Good Morning Britain, el púgil reveló que ha sufrido racismo por su estilo de vida viajero: “Soy un hombre blanco, pero sufro racismo en 2020, como persona blanca, porque soy un viajero y vengo de un origen étnico. Incluso hoy, entras en pubs, bares y restaurantes y puede decir en la puerta: ‘Nos reservamos el derecho de no dejar entrar a los viajeros. No se permiten viajeros, gitanos o viajeros’. No solo las personas negras sufren el racismo.”

The Gipsy King, de 31 años, contó cómo fue que le prohibieron la entrada a él y su esposa a un restaurant bar británico en 2016: “(Un letrero) decía: ‘No se permiten gitanos’, pregunté: ‘¿De qué están hablando?’ y me dijeron: ‘No se permiten gitanos’, yo respondí: ‘Soy un boxeador campeón mundial de peso pesado que representa a este país, no soy solo un gitano’ y me dijeron: “Sí, pero eres un viajero, no se permiten viajeros”.

Por último, Fury declaró que el racismo no es exclusivo de una raza: ”Sé lo que se siente ser racista, tener un comportamiento inaceptable en cualquier época del año y de cualquier persona. Y no son solo los blancos, los negros o los marrones los que pueden ser racistas: cualquiera puede ser una persona racista, de cualquier color, cualquier fondo, no importa. Necesita cambiar”.