Todos los agentes implicados en la muerte de George Floyd están ya detenidos

Han sido acusados de ayudar e instigar el asesinato del afroamericano

Los cuatro agentes que aparecen en el video de la muerte del afroamericano George Floyd están ya bajo custodia. Los arrestos de Thomas Lane y Tou Thao tuvieron lugar este miércoles a las cinco de la tarde (hora local).

Derek Chauvin lleva una semana detenido y J. Alexander Kueng entró bajo custodia unas horas antes que Lane y Thao, que fueron procesados en la cárcel del condado de Hennepin. Se espera que Kueng comparezca ante el tribunal este jueves a las 2:30 de la tarde, de acuerdo a las actas judiciales.

Thao dijo en su denuncia que estaba listo para usar otro tipo de control sobre la víctima una vez que estaba en el suelo pero, según su versión, el resto de agentes decidieron no emplearlo. Antes de morir, Floyd gritó más de una docena de veces que no podía respirar pero no parece que ninguno de los oficiales le dijera a Chauvin que parara.

Las detenciones de los dos exagentes que aún estaban en libertad llegan el mismo día que el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció que habían aumentado los cargos contra Chauvin a homicidio en segundo grado por ahorcar a Floyd con su rodilla, como muestran los videos que han circulado por redes sociales. Previamente, el detenido se enfrentaba a cargos por asesinato en tercer grado y homicidio involuntario.

Los otros tres exoficiales presentes en el momento de la muerte están acusados de ayudar e instigar asesinatos en segundo grado, según los documentos de la corte. A todos ellos se les ha impuesto una fianza de $1 millón de dólares.