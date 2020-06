Agenda Digital: diversión en casa para el fin de semana

El Lincoln Center de Nueva York sigue mostrando sus mejores shows de danza en su página web

Celebración para graduados

Líderes, celebridades y creadores de contenido de YouTube participarán en Dear Class 2020, una fiesta virtual que celebrará a la generación 2020, que debido a la pandemia no podrá tener una fiesta como usualmente se realiza cada fin del ciclo escolar.

Los oradores principales de esta festividad serán el expresidente Barack Obama y su esposa, la exprimera dama Michelle Obama. También celebridades como Beyoncé, Jennifer López, Demi Lovato, Alicia Keys, Taylor Swift, BTS, Lady Gaga, Condoleezza Rice y Malala Yousafzai hablarán en este acontecimiento, que tendrá lugar el sábado en el canal de YouTube Originals y en el learnathome.withyoutube.com a las 3 pm horario del Pacífico.

Una hora antes del evento, la iniciativa Reach Higher, de Michelle Obama, la Fundación Born This Way, Malala Fund, Today e Ideas United mostrarán historias de estudiantes sobresalientes para celebrar a graduados de todo el mundo.

Viernes en el NHM

El Natural History Museum of Los Angeles County continúa con First Fridays Connected, una versión en línea de su serie de conversaciones y conciertos de música en vivo. Este viernes a las 6 pm horario del Pacífico, el tema será Future of Food, y en él participan expertos en biotecnología que promueven prácticas de sustentabilidad así como investigadores que trabajan en el trazo de rutas para los sistemas alimenticios.

Luego de la conversación, a las 7 pm, habrá una reunión vía Zoom en la que el comunicador en ciencia, Dustin Growick, entrevistará al doctor Luis M. Chiappe, vicepresidente de investigaciones y colecciones del NHM y director del Instituto del Dinosaurio del Gretchen Augustyn. El evento, apto para toda la familia, incluye juegos y un cuestionario; concluye a las 8 pm, hora del Pacífico, con un concierto de la banda Choir Boy y el DJ Novena Carmel, que se transmitirán vía Zoom y YouTube Live.

Jueves de danza

La serie Lincoln Center at Home presenta este jueves “Chroma”, “Grace”, “Takademe” y “Revelations”, cuatro de las piezas que el Alvin Ailey American Dance Theater presentó en 2015, en una función que ofreció este centro de arte.

“Revelations” es quizá la pieza más celebrada de esta tropa de danza moderna; ha sido descrita como uno de los grandes trabajos del espíritu humano. “Chroma”, por su parte, es una creación de Wayne McGregor con música de Joby Talbot y orquestaciones de canciones de The White Stripes. “Grace” de Ronald K. Brown, es una poderosa reunión de baile moderno y del oeste de África, con música de Duke Ellington, Roy Davis y Fela Kuti; y finalmente, “Takademe”, de Robert Battle, es una pieza de humor. La función virtual se puede ver a las 8. pm, hora del Este, en lincolncenter.org y en la página de Facebook del Lincoln Center.

Concierto por el Apollo

El teatro Apollo vio nacer a artistas como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, James Brown, D’Angelo y muchos otros. El mítico teatro ubicado en el barrio de Harlem, en Nueva York, ahora necesita de la ayuda de la comunidad para sobrevivir debido a que ha cancelado los eventos musicales de los últimos meses debido a la pandemia ocasionada por el covid-19.

En beneficio de este legendario local, se realizará el evento Let’s Stay in Together, en el que participarán celebridades como Dionne Warwick, Gary Clark Jr., Doug E. Fresh, Teddy Riley, Kool and the Gang, DJ D-NICE, “Captain” Kirk Douglas de The Roots, Michael McDonald, Robert Randolph, Lil Buck y Jon Boogz, Infinity’s Song, Ray Chew, Warren Haynes, Celisse Henderson, Roy Wood Jr., Keb Mo, Marc Bamuthi Joseph, DJ Reborn, Ziggy Marley y Vernon Reid. Además se tiene preparada la presentación de estrellas sorpresa.

Una porción de las donaciones será distribuida en forma de subsidios a los pequeños comercios que operan en la 125th Street, donde se ubica el teatro–, que han sido afectados por la pandemia. El ingreso virtual es gratuito y tendrá lugar a las 7:30 pm, hora del Este, en el sitio apollotheater.org.

Demostración musical

La LA Plaza de Cultura y Artes continúa con En Casa con LA Plaza, un programa que ya celebra su sexta semana y que presenta lo mejor de la historia latina de Los Angeles. En esta ocasión, la serie contará con la participación de Betto Arcos, periodista independiente de radio, que será el anfitrión de la charla titulada “La influencia africana en la música latinoamericana”.

Arcos demostrará cómo los ritmos africanos han hecho bailar a América Latina con sonidos como la cumbia, la música afroperuana, el son jarocho y el son cubano. Tendrá como invitados a César Castro en el requinto jarocho, a Ángelo Salazar en la guitarra acústica y a Eduardo Martínez en el tambor alegre, el tambor llamador y las gaitas. La cita es el viernes a las 7 pm, hora del Pacífico, en Zoom y Facebook Live. Para participar en la reunión de Zoom es necesario registrarse en lapca.org/en-casa-con-la-plaza-upcoming-zoom-sessions.

Concierto coral

El teatro The Soraya y la Los Angeles Opera presentarán al LA Opera Chorus, con un programa musical que dirigirá Grant Gershon, conductor residente de la LA Opera. El concierto, que se verá en línea, resalta tres famosos coros de populares obras. El grand finale, el Anvil Chorus de Il Trovadore, de Verdi, se presentará con la participación de la audiencia; el público con habilidades musicales –o sin ellas– podrá cantar desde casa porque las letras de las canciones se verán en la pantalla.

El concierto contará con la presencia de Jeremy Frank, maestro de coro asociado de la LA Opera. Él tocará el piano y será el músico supervisor. Por su parte, el LA Opera Chorus es una parte importante de la LA Opera, y está formado por artistas profesionales. Algunos de ellos están en la compañía desde la primera temporada. El concierto se verá el domingo a las 3 pm, hora del Pacífico, en la página de Facebook del Soraya.