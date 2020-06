Conmoción en Miami por la repentina muerte de un joven español: deja dos niñas y un bebé en camino

La familia del joven español Juanma Linares, un camarógrafo afincado en Miami (Florida) desde hace 7 años, confirmó a través de un comunicado el dramático final tras sufrir hace unos días un derrame cerebral.

“La familia de Juan Manuel Linares Vega quiere comunicar que los daños sufridos por nuestro esposo, hijo y hermano hacen que su estado no sea, lamentablemente, compatible con la vida. Así pues, en los próximos días podrá finalmente descansar”, reza el inicio del comunicado.

Juanma Linares, un cámara español de 41 años, muere en Estados Unidos a sufrir un infarto y no tener dinero para costearse el tratamiento. Sanidad neoliberal https://t.co/DWEgWvJaQx

El lunes 25 de mayo sufrió un repentino ataque cardíaco y estuvo en coma inducido todo el tiempo. Tiene dos hijas de 3 y 4 años y otro bebé en camino, que está previsto que nazca el próximo 5 de diciembre.

La noticia de su situación provocó una ola de solidaridad tanto en Miami como en España y en poco más de dos días se logró recaudar más de $100 mil para su tratamiento en el hospital.

Este era mi amigo, Juanma Linares. Una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida fue conocerle. Con él cualquier cosa cotidiana se convertía en una aventura. Saber que ya no volveré a verle es asomarse a un pozo muy negro. Allí donde estés no dejes de bailar. Te quiero. pic.twitter.com/taf8cNTpYo

— José Luis (@andaluzco) June 4, 2020