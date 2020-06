Lo que Floyd Mayweather vivió cuando fue a prisión por atacar a la madre de sus hijos 

Floyd Mayweather es conocido por su excéntrico estilo de vida, por comprar autos de lujo y hacer alarde de su riqueza más que cualquier otro deportista.

Pero también tiene un lado más oscuro que quizá no todos recuerden: Mayweather tiene una larga historia de violencia doméstica. Desde 2002, el boxeador ha sido acusado de agredir a mujeres. Se declaró culpable en dos de tres denuncias que llegaron a la corte.

El incidente que lo llevó a prisión, en el que golpeó a su entonces pareja, Josie Harris, frente a dos de sus hijos a las 5 de la mañana en 2010, resultó en una condena de 90 días de prisión.

En diciembre de 2011, Mayweather se declaró culpable de un cargo de violencia doméstica por delitos menores y no impugnó dos cargos de acoso por golpear a la madre de tres de sus hijos. Fue sentenciado a 90 días en la cárcel y liberado después de 60 días.

