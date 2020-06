María Conchita Alonso regresa a su pasión: la música

La cantante, que se había retirado del ambiente artístico para 'salvar' a Venezuela, vuelve con un sencillo que ella misma financió

Durante casi dos décadas, María Conchita Alonso pensó que con su activismo político podría lograr un cambio en su querida Venezuela, el país en el que vivió gran parte de su vida cuando ella y su familia huyeron de Cuba.

“Yo había abandonado mi carrera”, dijo la cantante en una reciente charla telefónica. “Entregué casi veinte años de mi vida personal y artística para dedicarme única y exclusivamente a tratar de salvar a Venezuela”.

Durante todo ese tiempo, Alonso, quien reside en Los Angeles, fue una férrea –y lo sigue siendo– crítica del gobierno venezolano, primero del fallecido mandatario Hugo Chávez y luego del actual líder Nicolás Maduro.

Con el tiempo se dio cuenta de que la solución no era tan fácil, que para arreglar los problemas políticos y sociales de una nación era necesario todo un país, además de “ayuda extranjera”, dijo.

“Yo tan ilusa creyendo que iba a poder hacer algo”, lamentó. “Lo que hice fue más bien separarme de mi vida, dejé de hacer lo que me gusta hacer”.

Por eso decidió volver a lo que es su pasión: el canto. Hace unos días estrenó “Lléname de ti”, la balada romántica que la regresa, luego de casi cuatro años, a su carrera como intérprete.

Solo que esta vez Alonso no vuelve al ruedo respaldada por una compañía disquera grande y poderosa, como sucedió cuando, hace décadas, fue una de las más reconocidas cantantes de música romántica por temas como “Acaríciame”, “Noche de copas” y “Loca”. Ahora regresa de manera independiente, con un proyecto que financió con su propio dinero.

“Es un sencillo solamente porque no puedo a estas alturas de la vida gastarme todo mi dinero en esto”, dijo Alonso, quien también vive de la actuación; el año pasado trabajó en varias producciones de cine y televisión.

Es por eso que este tema será posiblemente el único que grabe la cantante en un buen tiempo, sobre todo porque ella cree que para hacer un disco completo la propuesta debería llegar de un sello disquero para que sea esa empresa la que lo financie.

Pero no solo eso. Alonso también se hizo cargo del videoclip de la canción, un trabajo que realizó con ayuda de amigos y que fue filmado con dos teléfonos celulares en las playas de Malibu, California.

“Yo tengo que usar mi dinero para vivir, para pagar mis cosas”, dijo la artista de 62 años. “Lo puedo gastar en esta canción y quiero en unos meses quizá lanzar otra, pero de poquito a poquito y ver qué nos trae la vida”.

Y es que, por lo que se ve, las consecuencias del encierro por la pandemia se extenderán por muchos meses más, algo que impediría a Alonso salir a dar conciertos, lo que en cierta forma le redituaría los gastos que haga si es que decide invertir su dinero en la grabación de un álbum.

Mientras las cosas se arreglan, Alonso sigue resguardada en su casa de Los Angeles, donde la acompaña un buen amigo que se acaba de mudar de Miami. Ahí, la artista pasa el tiempo cocinando y viendo películas y series de televisión. A estas alturas, dijo, ya lo que menos le interesa es la fiesta, algo que ya hizo por mucho tiempo.

“Gocé tanto, salí tanto, rumbié tanto, que de años para acá me encanta estar en mi casa”, dijo “Eso [del encierro] para mí no fue ningún lío; estoy cocinando, y no sabía que sabía cocinar tan bien”.