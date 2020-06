Un rayo destruyó parte del lujoso resort de Roberto Palazuelos en Tulum

El "Diamante Negro" es un exitoso empresario y habla del incidente

Luego de que una parte del complejo hotelero Diamante K de Tulum, propiedad de Roberto Palazuelos, fue destruida por un rayo, ahora él se encuentra tranquilo, pues dice que el seguro le cubrirá todos los daños que hacienden a más de 2 millones de pesos. En exclusiva para Grupo Cantón, el empresario explicó:

“Ahorita tenemos tormenta tropical, dejó muy inundado Yucatán y aquí en Tulum estamos con vientos, lluvia y nublados. Pero estoy tranquilo después de que los rayos destruyeron parte de mi complejo hotelero, sin embargo, el pago del seguro va a llevar un tiempo, no pagan tan rápido, estamos en el proceso de determinar la cuantía de los daños. Pero de que van a pagar, van a pagar. Yo creo que la cuenta asciende a unos 100 mil dólares, como unos 20 mil dólares en cosas eléctricas que se arruinaron, por las descargas. En pesos serían como unos dos millones y medio por los daños”.

Continuó. “La descarga eléctrica fue fatal, estaba prendido el hotel y se volaron muchos ventiladores, lámparas, se volaron unas baterías especiales que son muy caras, entonces yo le cálculo que cada cabaña se levantará con unos 40 mil dólares con todo y sus muebles. Qué bueno que uno tiene seguro, llevamos cinco años con este seguro y nunca nos había pasado nada, también estamos protegidos contra huracanes, también hasta la nómina”, dijo Palazuelos.

Regresa a Televisa. “Me integro a la empresa que me vio nacer, me da mucho gusto, voy a hacer la quinta y sexta temporada de la serie de 40 y 20, ahora yo regreso a vivir a la casa. Además también regreso con Gustavo Loza, es su regreso a Televisa, lo cual me da mucho gusto, porque el guión me lo hicieron exclusivamente para mí…”, dijo.

