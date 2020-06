‘Black Lives Matter’ merece todo nuestro apoyo

En los últimos días, comunidades por todo el país han marchado en nombre de “Black Lives Matter.” Entre ellos hay familias, organizaciones, y parroquias latinas uniéndose a la causa. Y en este tiempo tan inseguro es importante entender por qué las comunidades latinas e inmigrantes deberíamos de apoyar este movimiento.

Para empezar, el movimiento “Black Lives Matter” fundamentalmente denuncia un racismo que históricamente ha estructurado las instituciones de este país. Esta historia ha desamparado a la comunidad afroamericana y muchas comunidades latinas. Es el mismo racismo que permite la violencia policial, la separación de las familias en la frontera y que discrimina a nuestros compañeros en el trabajo. El racismo hacia los afroamericanos proviene de una cultura que no valora la piel oscura. O simplemente valora de más la piel blanca. Para muchos de nosotros, nos recuerda a la cultura de nuestros países latinoamericanos, donde la gente blanca sistemáticamente tienen más privilegios que las personas de piel oscura o morena. Decir “Black Lives Matter” es reconocer que el racismo está presente y que tenemos la obligación de pelear en contra del racismo en nuestra comunidad latina y en la nación.

Una cultura que no valora a sus propios ciudadanos simplemente por el color de su piel tampoco podrá valorar la vida de individuos que ven como extranjeros e ilegales. Por eso tenemos que reconocer que el racismo contra la comunidad afroamericana está profundamente conectada con sentimientos antilatinos y antiinmigrante. Varios estudios académicos demuestran una fuerte relación entre el racismo hacia afroamericanos, latinos e inmigrantes, incluso en estados liberales como California. Los estudios demuestran la presencia de una poderosa ideología basada en la supremacía blanca que niega la igualdad a otros. Más aún, es importante reconocer estudios que demuestran que los afroamericanos están entre los grupos que más apoyan una reforma migratoria y creen que los latinos contribuyen positivamente a este país.

Por eso, es hora que los latinos hagamos lo mismo y brindemos apoyo al movimiento “Black Lives”. Muchos vivimos en las mismas comunidades, somos compañeros de trabajo y nuestros hijos atienden las mismas escuelas. Compartimos sueños de una vida libre de racismo e injusticia. Pero, para que esto pase, la comunidad latina debe de hablar honestamente del racismo que existe en nuestras familias. Y no es solamente reconocer los sentimientos en contra de afroamericanos, sino también el racismo que practicamos al negar nuestra descendencia africana y el no reconocer las voces afrolatinas. Si queremos tener un impacto positivo en este país es importante que lo hagamos reconociendo la humanidad de todos y a la vez el sufrimiento racial. No podemos seguir divididos, ni mucho menos podemos seguir apoyando un sistema opresivo que cuando ataca a uno, en realidad nos ataca a todos.