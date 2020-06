Defenderán gratis a detenidos en protestas contra asesinato de George Floyd

Aclaran que estos servicios legales no incluyen la defensa de vándalos y saqueadores

Más de 50 abogados se unieron para defender gratis a los manifestantes que han sido arrestados en Los Ángeles durante las protestas contra el asesinato del afroamericano George Floyd, a manos de un policía estatal en Minneapolis ocurrido el 25 de mayo; y también a quienes fueron detenidos por violar el toque de queda impuesto por las autoridades del condado durante cuatro noches consecutivas .

“Vamos a ofrecer servicios legales gratis para quitarles los cargos a quienes hayan sido arrestados como consecuencia de protestar contra la brutalidad policiaca”, dijo Humberto Guizar, uno de los abogados que se unió a la defensa de los manifestantes.

“No los vamos a sacar de la cárcel sino que una vez que estén libres, vamos a pedir que sus cargos sean desechados por razones de equidad y justicia”, agregó.

Y aclaró que no defenderán a quienes enfrenten cargos por causar vandalismo, robo o pillaje.

Los defensores involucrados en esta alianza – dice – son abogados expertos en diferentes campos legales que creen que la justicia es el único puente hacia la paz.

Quien necesite ayuda, puede llamar a Justice X al 877-71-JUSTICE o escribir a info@justice-x.com

En el condado de Los Ángeles, las protestas desde el 28 de mayo contra el asesinato policiaco de Floyd, han dejado más de 3,000 arrestos por parte de las agencias de policía. La mayoría han sido por ofensas no violentas tales como no obedecer la orden de dispersarse o no cumplir con el toque de queda.

En la ciudad de Los Ángeles se detuvieron alrededor de 2,700 manifestantes por ofensas menores, solo 200 fueron por saqueo y vandalismo.