Siete años es demasiado tiempo. Necesitamos un servicio de internet fijo

Durante los últimos siete años, mi familia y otras ocho familias han vivido en un edificio de apartamentos en Upland, California, sin conexión a internet porque el edificio carece de la infraestructura necesaria. Al igual que muchos estudiantes, cuando comenzó COVID-19, la escuela les ofreció a mis sobrinos y vecinos una computadora portátil para participar en la escuela a distancia, una oferta bien intencionada que fue inútil porque carecen de acceso a internet en el hogar. En California, los hogares latinos tienen solo un tercio de probabilidades de tener acceso a internet en el hogar en comparación a los hogares blancos.

En los meses recientes, 14 niños viviendo en los apartamentos, incluyendo cuatro de mis sobrinos, han tenido que depender del hotspot móvil de sus padres para asistir a clases a través de Zoom.

COVID-19 dificultó a mis sobrinos, Anthony y Cristopher, en completar su tarea. Anthony, un estudiante de séptimo grado, dijo: “Las computadoras no vienen con internet, así que tengo que ir a la casa de mi tía o usar el hotspot móvil de mi mamá”. También añadió que sus compañeros de clase no hablan sobre la falta de acceso a internet en el hogar porque puede ser una fuente de vergüenza. Cristopher, un estudiante de octavo grado agregó: “Es difícil hacer la tarea en mi teléfono, imprimir o hacer una investigación básica y me frustra”.

María, una vecina que tiene dos nietos viviendo en los apartamentos, compartió que antes de que comenzara COVID-19, los padres de sus nietos a menudo pagaban más por superar los límites de datos de su hotspot móvil.

Afortunadamente, algunas escuelas son conscientes de que proporcionar una computadora portátil no es suficiente. La ciudad de Coachella y el Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella compraron 3,000 hotspot inalámbricos personales para que los estudiantes los usen en casa. Las escuelas que brindan hotspots inalámbricos a familias con acceso limitado a internet representan una solución viable a corto plazo para familias como la mía.

Al largo plazo, debemos trabajar en soluciones de internet posteriores a COVID-19 para prepararnos antes de la reapertura de escuelas. Los propietarios pueden hacer su parte asegurando que sus edificios tengan la infraestructura necesaria para instalar el servicio de internet. Como estado, podemos garantizar que más personas tengan acceso a internet estable, asequible y rápido al pasar la ley SB 1130, aceleraría el despliegue de infraestructura de banda ancha de alta capacidad en áreas no atendidas.

El acceso a internet en casa se ha convertido en una necesidad: para la escuela, el trabajo, la búsqueda de empleo y mucho más. Es hora de comenzar a tratarlo como el servicio esencial que es.