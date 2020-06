Héctor Sandarti asegura que sí podría unirse a Univision, luego de su inesperada salida de Telemundo

El ex conductor de Un Nuevo Día dice que aún está en Miami porque sigue en negociaciones para su nuevo regreso a la televisión

A través de sus redes sociales, Instagram y Facebook, Héctor Sandarti realizó un en vivo para todos sus seguidores, en donde compartió muchas buenas noticias.

Durante el Live también contestó muchas preguntas y aseguró que de momento su viaje de regreso a México es debido a su residencia. También habló de su nuevo proyecto en la televisión, sobre el cual explicó es la razón por la que aún sigue viviendo en Miami, ya que están escuchando propuestas y están en negociaciones.

Una de las preguntas más fuertes por parte del público menciona a Univision como su nueva posible casa televisiva. El conductor dijo sí, más no aseverando que el nuevo proyecto será de dicha cadena, sino porque afirmó que de momento él está libre y puede aceptar cualquier propuesta que le ofrezcan.

“¿Te irías a Univision?”, fue la pregunta que le hicieron, a lo que el guatemalteco respondió: “Claro que sí, sin ningún problema. soy una persona libre y puedo trabajar adónde me ofrezcan. Estoy abierto a cualquier posibilidad. Ya he trabajado para Univision. Trabajando para Televisa hice muchas cosas para Univision, no sería la primera ni la última vez”.

El conductor desmintió la noticia que aseguraba que Galilea Montijo movió los hilos para que él pudiera regresar a Televisa. Sandarti expuso que quiere mucho a la mexicana y que le encantaría volver a trabajar con ella, pero que de momento esta noticia es falsa.

Sobre su salida y cómo ese mismo día empezó a sentir paz en su corazón pese a su despido dijo: “Desde ese viernes fatídico que anuncié mi salida del show, prácticamente desde ese día mi agente empezó a recibir llamadas de interés de televisoras proponiéndome proyectos. Lo que a mi me dio un descanso en el corazón. Esto me habló del cariño o del buen momento de mi carrera. Recibió propuestas de empresas incluso con las que yo no he trabajado“.

Sandarti asegura que no todo lo que se ha dicho es real, pero hizo hincapié en lo siguiente: “Hoy les puedo decir que hay una posibilidad muy grande que haga algo próximamente en la televisión, no les puedo decir ni con quién ni en dónde porque es parte de lo que tengo que mantener en silencio”

El guatemalteco se comprometió a que durante su próximo Live podrá revelar más información sobre su regreso a la televisión, el cual será muy pronto.

Aquí el Live de Héctor Sandarti.