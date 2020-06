Luis ‘Matador’ Hernández contó cómo se convirtió en una estrella de Tik Tok

El exjugador mexicano dvivierte a sus seguidores con ingeniosos videos

El exjugador mexicano, Luis ‘Matador’ Hernández, se ha convertido en tendencia en las últimas semanas luego de abrir su cuenta de Tik Tok, la red social que se popularizó durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Desde su debut, el exseleccionado mexicano sacó las risas de sus seguidores y en el programa “Ahora o Nunca” de ESPN relató cómo fue que se convirtió en una estrella.

“La cuenta era de mi vieja y aparecía ahí y resulta que los comentarios ya no eran a favor de ella, eran a favor mío. Las fans de mi época le decían ‘qué guapo’, ‘qué bien se conserva’, entonces como hacíamos videos juntos me dejó la cuenta, la cambiamos y me dejó con más seguidores”, explicó Hernández.

El exdelantero del América y Tigres ya cuenta con casi 80 mil seguidores y cada vez sorprende más con su ingenio, su última puntada fue describir cómo el coronavirus destruyó su 2020.

MIS PLANES EN EL 2020 😩 pic.twitter.com/B4PbK4f8qP — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) June 6, 2020

Uno de sus videos más exitosos fue el que protagonizó con Jennifer López, simulando que la cantante le arranca la peluca.

Nunca lo esperé de ti Jlo 😒 jaja pic.twitter.com/5ksQhZtMiY — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) May 29, 2020

La clave del ‘Matador’ ha sido burlarse de sí mismo y sus videos han sido todo un éxito, así que seguramente seguirá sorprendiendo con sus graciosos Tik Toks.