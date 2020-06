Niña latina de sólo 8 años murió de COVID-19 tras hincharse su cerebro

Aurea Soto Morales, una niña de apenas 8 años de Carolina del Norte, murió después de enfermarse con coronavirus y sufrir una convulsión que la dejó en coma.

La niña, quien cursaba el 2do grado en la Escuela Primaria Creekside de Durham, murió el lunes 1 de junio después de ser internada en el Hospital de la UNC con graves complicaciones por el virus, informó la estación de noticias WNCN.

La joven, conocida como “Yoshi”, comenzó a sentirse enferma la semana pasada después de que sus padres dieron positivo al virus.

“Mi hermana y yo comenzamos a tener los síntomas de COVID-19”, dijo Jennifer Morales.

“Yoshi” sufrió una convulsión el viernes y fue trasladada de urgencia al hospital, según el informe. “El sábado, su cerebro comenzó a hincharse y entró en coma”, dijo su hermana.

Finalmente sucumbió a las complicaciones del virus el lunes, y ahora su familia insta a los padres a tomarse la enfermedad en serio.

“Todos lo asocian con personas mayores, ya que piensan que son los únicos que lo van a obtener, pero eso no es cierto. Mi hermana se contagió”, dijo Morales.

En GoFundMe se creó una página para ayudar a la familia.

Aurea Soto Morales, an elementary school student from Durham has died from coronavirus complications, her friends and principal announced, marking the state’s first reported child fatality in the pandemic. pic.twitter.com/2asaacv6Tb

— EducationNC (@EducationNC) June 4, 2020