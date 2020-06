Imperdonable: Ninel Conde presenta audios de cómo Giovanni Medina manipula a su hijo contra ella

"Mi papá me dijo que no quiere que te hable"

“Mi papá me dijo que no quiere que te hable”, con esas palabras el pequeño Emmanuel explicó a Ninel Conde por qué no le ha llamado.

“El Bombón Asesino” presentó las pruebas de una posible manipulación de su ex pareja, Giovanni Medina, al niño, en medio de un feo pleito por su custodia.

Medina logró una orden de restricción para que Ninel Conde no pueda ver a su hijo. La cantante mexicana ha denunciado que con influencias, el supuesto empresario ha sacado ventaja en la disputa legal que mantienen.

Ninel ha recurrido incluso al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en busca de una solución, pero lo más que ha logrado, es un amparo ante la orden de restricción.

Medina acusa a Ninel de abandono y de no ofrecer las garantías para el sano desarrollo del pequeño. Sus desavenencias son públicas y han escalado a grados complejos.

Sigue leyendo