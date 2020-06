La Chiquibaby de Un Nuevo Día confesó algo muy fuerte que vivió hace un año con su esposo

Al borde del llanto, el esposo de la presentadora de Telemundo habló de la afección de salud que pasó hace un tiempo

La conductora de Un Nuevo Día, la Chiquibaby, es una mujer que siempre anda muy risueña y es fácil pensar que en su vida todo es color rosa. Sin embargo, la presentadora confesó que exactamente hace un año vivió uno de los momentos más duros de su vida cuando su esposo sufrió un infarto.

“Muchos no saben, pero exactamente hace un año mi esposo estuvo en emergencias y me dio un susto muy grande, hoy puedo decir que me siento FELIZ porque esta a mi lado, que esta más sano que nunca y con unas ganas de vivir muy grandes, pero también le aplaudo el gran sacrificio y disciplina que ha tenido para estar mejor física y mentalmente. Que Dios nos bendiga con más años juntos”, compartió al presentadora de Telemundo.

La pareja estaba recién llegada a Miami cuando sucedió este lamentable incidente, pero con mucha disciplina Gerardo López logró salir de este percance de salud. Dijo también, a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, que el primer mes fue muy duro por todos los cambios que tuvo que hacer en su estilo de vida. Casi al borde del llanto, el esposo de la Chiquibaby agradeció a sus amigos, quienes muchos no sabían lo sucedido y por supuesto hizo una mención especial a su esposa, quien fue una pieza clave en su recuperación.