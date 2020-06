¡Les urgía! Casi un millón de dólares en apuestas tras reanudarse las carreras de caballos en Puerto Rico

El Comité de Reforma Hípica de Puerto Rico informó que hubo casi un millón de dólares en apuestas a las carreras de caballo en apenas dos días de la reanudación de operaciones en el hipódromo, tras el cierre de casi tres meses debido a la pandemia por el COVID-19.

El viernes, el primer día de carreras, se registró un total de $419,576 dólares en apuestas directas a ejemplares locales mientras que el sábado, segundo día de eventos hípicos, produjo un total de $ 436.948 dólares indicaron en un comunicado.

A esto se le añade los ingresos a través de la plataforma “Simulcast” de apuestas en otros hipódromos de la nación y que significó casi $50 mil dólares extras.

“Queremos agradecer al fanático hípico por este inicio tan robusto de las carreras de caballo en Puerto Rico. También, sabemos que miles de puertorriqueños que usualmente no realizaban jugadas en este deporte, han entrado y están entusiasmado por tener algún actividad deportiva abierta y operando. A todos ustedes va el agradecimiento de nuestra industria, de verdad que han hecho la diferencia”, comentó Eduardo Maldonado, director ejecutivo del Comité.

