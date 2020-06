El último adiós a George Floyd en Houston fue triste, emotivo, poderoso y repleto de esperanza

Se exigió un verdadero cambio

HOUSTON – En una ceremonia histórica familiares y líderes comunitarios le dieron el martes en Houston el último adiós a George Floyd, el afroamericano que murió en Minneapolis bajo la custodia de cuatro policías.

El funeral de Floyd fue un evento enorme donde entres elegías, canciones y oraciones se le hizo un gran homenaje donde prevaleció el grito por la justicia y se exigió un cambio contundente.

Fue un lugar donde los presentes se comprometieron a luchar contra el racismo y a no permitir que la memoria de Floyd quede en el olvide.

A pesar de que fue un funeral privado no dejaron de acudir personas que desde el exterior del inmueble de The Fountain of Praise acompañaron a los familiares de Floyd en su dolor.

No les importó estar en el fuerte calor orando desde afuera junto con las 500 personas que fueron permitidas ingresar.

El último adiós a Floyd fue retransmitido en directo por las principales cadenas de televisión, después de las masivas manifestaciones registradas en todo Estados Unidos en protesta por su muerte y que continuaron este mismo día en ciudades como Nueva York.

Los momentos más emotivos se vivieron cuando los familiares de Floyd, vestidos todos de blanco, recordaron a su ser querido. Hablaron de su humanidad y buen humor sin poder contener las lágrimas.

Varias veces pronunciaron la frase “no puedo respirar”, las últimas palabras que Floyd le repitió al policía que, ya esposado, lo mantuvo durante casi nueve minutos con la rodilla en el cuello hasta que perdió el aliento.

“Creo que lo que lo que ha sucedido aquí (con la muerte de Floyd y las protestas que desencadenó) es uno de los grandes puntos de inflexión en la historia de Estados Unidos, de verdad, en términos de libertades civiles, derechos civiles y simplemente de tratar a las personas con dignidad”, dijo durante el funeral en un mensaje grabado en video el virtual candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden.

Quienes pasaron por el atril montado en el altar de la iglesia, frente al féretro en que reposaban los restos de Floyd, flanqueados por dos retratos suyos pintados con alas de ángel y con un halo de santidad sobre su gorra de pelotero, expresaron su compromiso de seguir luchando para erradicar la violencia racial en Estados Unidos.

Oficiales del Departamento de la Policía de Houston le rindieron honores a Floyd y se encargaron de acompañar la procesión al cementerio en Pearland, Texas.

