Hermanos suizo-mexicanos levantan la mano para ser convocados al Tri

Mauricio y Alejandro Willimann juegan en el Lucerna de Suiza

Mauricio y Alejandro Willimann son dos hermanos de nacionalidad suiza-mexicana que actualmente juegan en la categoría Sub-18 del Lucerna de Suiza, equipo donde han logrado brillar a tan temprana edad.

Los jóvenes tienen madre mexicana y padre suizo, nacieron en Querétaro y a los seis años de edad dejaron México para instalarse en Suiza donde comenzaron a jugar fútbol y ya han sido convocados a la selección del país europeo en categorías menores, sin embargo, han levantado la mano para jugar con el Tri.

“Oficialmente no ha habido un acercamiento con la Selección Mexicana, no hemos pensado en elegir porque no nos han preguntado, pero sería un gran honor jugar con México, sería un orgullo. Tenemos la ventaja de tener dos, a Suiza y México, pero no ha habido una oportunidad real, por eso no lo hemos pensado”, apuntaron para el canal de Youtube “Jóvenes Futbolistas MX”.

Los mellizos comentaron que siguen la pista de la Selección Mexicana y apoyan al país en cada torneo que disputan.

“En el Mundial y los Juegos Olímpicos estamos con la camiseta mexicana. Lo que hemos visto mucho son partidos de la Selección Sub-17. El año pasado vimos la Copa del Mundo Sub-17 donde quedaron segundos”, aseguraron.

Los hermanos Willimann expresaron el gran cariño que le tienen a México y lo orgullosos que están de su país, además eligieron a Edson Álvarez, Rafael Márquez e Hirving ‘Chucky’ Lozano como sus jugadores mexicanos favoritos.