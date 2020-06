Más de 30,000 libras de cocaína y marihuana fueron decomisadas por la Guardia Costera en un mes

La tripulación del barco James (WMSL-754) de la Guardia Costera de Estados Unidos descargó más de 30,000 libras de cocaína y marihuana en Port Everglades, Florida, el martes 9 de junio de 2020.

La descarga fue el resultado de 11 incautaciones a narcotraficantes realizadas en el mar por cuatro embarcaciones de la Guardia Costera y dos buques de la Marina de Estados Unidos.

Las casi 15 toneladas de drogas incautadas por la Guardia Costera de Estados Unidos tienen un valor estimado de $408 millones de dólares.

Our crews have been busy!#USCG Cutter James and embarked HITRON crew interdicted more than 3,300lbs of marijuana off the Pacific coast of Central America. #CounterDrugOps #Busted pic.twitter.com/81vkeSrX4h

— U.S. Coast Guard (@USCG) June 5, 2020