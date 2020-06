Así reaccionó Mayeli Alonso tras las declaraciones de Lupillo Rivera

Los dos siguen en un pleito mediático

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera siguen lanzando indirectas en las redes sociales después de que este último volviera a hablar de su matrimonio con la primera. Resulta que el hermano de Jenni Rivera fue llamado a testificar en contra de Mayeli en una demanda que tiene con su ex socia.

Lupillo reveló que la razón de su divorcio fue porque Mayeli le fue infiel, algo que ella ha negado rotundamente. La empresaria ya le lanzó una advertencia a su ex marido de que no continuara hablando porque si no, ella también podía hablar y revelar su intimidad con el cantante.

Entre los dimes y diretes, Mayeli publicó una nueva foto en Instagram en donde indirectamente deja clara su postura ante la situación que vive actualmente.

“Mi vida es como aquel río que tiene piedras y troncos como obstáculos …. PERO SIEMPRE FLUYENDO Y SIN PARAR“, escribió la famosa.

Mayeli muestra que es una mujer empoderada y que seguirá adelante pese a todo el ruido que hay a su alrededor.