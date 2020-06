Aún no regresa la Premier League y ya grabaron en el trofeo el nombre del próximo campeón

Después del parón de tres meses a causa del coronavirus y de muchos jugadores desobedeciendo el confinamiento, la Premier League se prepara reiniciar actividades el próximo 17 de junio, pero gracias a un misterioso video, todo parece indicar que el campeón ya está definido.

Faltando 10 fechas para el fin de la Temporada 2019-20, Liverpool es el líder de la competencia con 82 puntos y tiene una aplastante diferencia de 25 unidades sobre el segundo lugar que es el Manchester City, con lo cual los Reds están muy cerca de levantar el trofeo, que incluso ya tiene su nombre.

Esta semana se hizo viral en redes sociales un video en donde aparece el trofeo de la Premier League con el nombre del Liverpool ya grabado como el campeón de la Temporada 2019-20.

Liverpool’s name already engraved on the Premier League trophy 👀#LFC pic.twitter.com/KwEd65Vzpn

