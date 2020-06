Muere un hombre que intentaba salvar a un niño que se ahogaba en el río Kings River

Un hombre de unos 60 años murió ahogado mientras intentaba rescatar a un niño pequeño que fue arrastrado por el río de los Santos Reyes (Kings River), informaron los rescatistas ayer martes.

De acuerdo a los bomberos de California, el fallecido es una de las cinco personas que fueron rescatadas de una sección del río en el condado de Fresno. Todos se intentaban ayudar a salir del agua.

#BREAKING: a man in his 60’s died after being swept under in the King River near Winton Park this afternoon. Rescue crews say he was trying to save a little boy who went under. Total of of 5 people needed to be rescued after they tried to help one another. @CBS47 @KSEE24 pic.twitter.com/fLm0DKDOuX

— Kirsten Mitchell (@Kirsten_TV) June 10, 2020