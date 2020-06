Adamari López no puede dormir la siesta por culpa de Toni, quien la compara con Ava, la perrita de Alaïa

Resulta que Adamari duerme la siesta uniendo tres sillas del comedor y Toni lo ha grabado todo para compararla con la nueva mascota de su hija Alaïa y los fans están encantados ante la evidencia...

Adamari López subió un nuevo vídeo a Facebook. A través de este contó que de vez en cuando le gusta tomarse una siesta de manera particular, puesto que no la hace en la cama, sino uniendo tres sillas del comedor.

Hace unos días, durante su siesta Toni Costa la grabó para luego compararla con Ava, la perrita de su hija Alaïa. Junto al vídeo Adamari escribió el siguiente texto: “Hola mi gente linda, resulta que Toni me vio haciendo la siesta y aprovechó para hacer de las suyas. No me puedo descuidar ni un minuto, mejor vean lo que pasó”.

Ante esto la puertorriqueña pide la ayuda del público, para saber si es cierto que ella duerme como la mascota de la casa. También afirmó que le parece una “falta de respeto” que su pareja la compare con Ava, pero pide la opinión del público al respecto. Cabe señalar que la mayoría considera el gesto de Toni como una demostración de amor.

El vídeo ya fue reproducidos en más de 373 mil ocasiones, y esto es lo que los fans piensan al respecto:

Santana Tranquila querida es un gesto de amor pues tú pureza es tan inocente como ese hermoso cachorrito. Tony sabe que te vez muy linda hasta dormida. Me encantó mucho. Bella como siempre y alegra porque la comparación es toda una ternurita. Dios me los bendiga. Los amamos Di Va Ri Ada tienes una forma muy peculiar de tomar tu siesta. La verdad es que uno se acuesta donde mejor y más cómodo esté. Es necesario estos momentos de descanso y desconectarse un poco de todo para recargar fuerzas. La perrita duerme precioso! Son una bella familia. Saludos!