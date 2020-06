Agenda Virtual: ideas para divertirte desde tu casa este fin de semana

La Latin Alternative Music Conference se traslada a la web así como el Festival Hola México

Cine mexicano en línea

El Festival Hola México Cine Virtual continúa con la presentación en línea de una serie de producciones fílmicas que se han realizado en México en los años recientes. Este programa se sigue presentando luego del éxito que ha tenido esta serie a pesar de que el Hola México Film Festival 2020 se pospuso hasta septiembre.

Hoy jueves se presenta “Vuelve a la vida”, dirigida por Carlos Hagerman; el viernes Amat Escalante llega con “Heli”, el sábado Mariana Chenillo presenta “Paraíso” y el domingo se verá “Abel”, de Diego Luna. Cada una de las películas seleccionadas se presentará por 24 horas, e incluirá la sesión de entrevistas. El costo del boleto virtual para cada película es de $4.99. Parte de las ganancias serán compartidas con los cineastas. Para ver las cintas entrar aquí: xerb.tv/channel/holamexicoff/virtual-events.

LAMC gratis

Por primera vez en sus 21 años de historia, la Latin Alternative Music Conference se realizará de manera virtual, y contará con la presencia de artistas, oradores, celebridades e importantes voces de la comunidad musical. Desde hoy y hasta el sábado tendrán lugar paneles, talleres interactivos y charlas con productores, editores de revistas, periodistas y otras personalidades.

Hoy en la parte musical, la parte más atractiva de este evento, se presentan intérpretes como Mala Rodríguez, Thee Sinseers, Gaby Moreno, Lido Pimienta, Cimafunk, Son Rompe Pera, C-Funk y Sweet Lizzy Project, The Mavericks, Cabra, Centavrvs, Gabriel Garzón-Montano, Enrique Campos y Denise Rosenthal. La participación es gratuita pero es necesario registrarse en latinalternative.com. También en este enlace se pueden encontrar los horarios para todos los eventos.

Exhibición de foto

En 1972, Óscar Castillo fotografió a los rarámuris, corredores de largas distancias de las tribus tarahumaras que habitan en la sierra de Chihuahua, en el norte de México. Este trabajo fue realizado para publicarse en los periódicos London Observer y The Boston Globe. Solo unas cuantas imágenes se publicaron y hasta el año pasado muchas de ellas quedaron archivadas por décadas.

Ahora, estas fotografías de Castillo, conocido por haber documentado en un filme la Moratoria Chicana de Los Angeles, forman parte de “L@s Raramuris/Tarahumaras”, que se exhibe en físico y virtualmente en el Muckenthaler Cultural Center (1201 W. Malvern Ave., Fullerton). La muestra conserva un momento en la vida de una sociedad tradicional que lucha por mantener una forma de vida en un mundo cambiante. Termina el 2 de agosto. Detalles en themuck.org/programing/2020/castillo.

Clases de arte en MoMA

El Museum of Modern Art, que reabrió sus puertas en octubre luego de una renovación masiva de 450 millones de dólares, ofrece clases de arte virtuales gratuitas en estos días de pandemia. Este recurso, que puede ser muy útil para los maestros que ofrecen clases de verano, también es una herramienta para que los padres enseñen a sus hijos lecciones de arte en estas vacaciones en las que habrá pocas opciones para salir con la familia.

Los participantes que completen ocho horas de clases recibirán un certificado. Una de las clases explica qué es el arte contemporáneo con la revisión de más de 70 obras de arte realizadas entre 1980 y la actualidad, con un enfoque en el arte de la década pasada. Los trabajos de arte incluyen pintura de retratos, esculturas pintadas en tercera dimensión, videojuegos y presentaciones. Todos los cursos son dirigidos por personal curatorial del MoMA y de los departamentos de fotografía, arquitectura, diseño, medios y presentaciones. Más detalles en coursera.org/moma.

Radiohead todos los jueves

Radiohead, la reconocida banda de rock inglesa, anunció que mientras dure la pandemia, presentará cada jueves un show en vivo directo de sus archivos en su canal de YouTube. Lo hará por tiempo indefinido, pero mientras tanto, los que ha presentado desde hace semanas están disponibles de forma gratuita.

Por ahora se pueden ver filmes como “In Rainbows From The Basement”, “Live at the Astoria”, de 1994, “The King Of Limbs From The Basement”, de 2011, “Live at Summer Sonic”, de 2016 y “Live at Bonnaroo”, de 2006. El horario de transmisión es a las 10 pm hora del Reino Unido, 2 pm, horario del Pacífico, y 5 pm hora del Este.

Viaje al palacio de Versalles

La casa de Luis XIV está abierta de par en par, en forma virtual, para los visitantes de todo el mundo. El suntuoso y magnífico palacio de Versalles con su Salón de los espejos, la Royal Opera y todas las residencias reales de este lugar ubicado en las afueras de París, se pueden con la aplicación Google Street View.

Basta con usar las flechas de un lado a otro para deambular por los cuartos del palacio, ver sus pinturas y acercarse lo suficiente como para ver detalles asombrosos, como el maravilloso fresco que está en el techo y que data de 1683, “Figure of the Royal Magnificence, Immortality and Progress in the Fine Arts”, de René Antoine Houasse. La aplicación permite hacer clic en etiquetas que ofrecen un poco más de información acerca de los objetos. Aunque no se puede apreciar la opulencia en todo su esplendor, como sería en persona, esta opción es una de las mejores alternativas que tienen los francófilos en estos tiempos de pandemia. La visita se puede hacer en este enlace, artsandculture.google.com, y con la búsqueda “versailles”.

Visita al Museo Roald Dahl

El creador de cuentos como “Charly y la fábrica de chocolates”, “Matilda” y “James y el durazno gigante” Roald Dahl, vivió en las afueras de Londres hasta su muerte. Ahora, el lugar en el que creó muchas de estas aventuras es un museo al que se puede acceder vía virtual.

El museo ofrece un recorrido en línea en el que se puede pasear por los campos en los que también creció la familia del autor, Buckinghamshire. En el sitio oficial, por estos días, existe la opción de “Things to do indoors”, en la que hay tutoriales para hacer dibujos, manualidades, jugar juegos y ver videos. El enlace es roalddahl.com/museum.

Documental gratis

ImageNation’s Sōl Cinema Cafe presentará virtualmente el documental “Thee Debauchery Ball”, un filme acerca de un lugar privado, protegido donde las personas de raza negra pueden ser libres. A partir del viernes, esta película se podrá ver junto el evento Be Debauchery, 14 días de fiestas virtuales en donde participarán más de 30 de los más celebrados DJs del mundo.