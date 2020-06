De las pasarelas al octágono: conoce a Mila Kuznetsova, la modelo plus size que debutará en MMA

View this post on Instagram

Это так вкусно 🍷🥘 Спасибо @mamamanana.com.ua за такую вкуснейшую грузинскую кухню🔥 . Любите ли вы грузинскую кухню и какое блюдо? Лично я люблю чашушули! . @zvezdagramma #грузинскаякухня #чашушули #мамаманана #еда #грузинскиеблюда #едаялюблютебя