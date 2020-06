Estas son las manifestaciones previstas para este jueves en el sur de California

La agenda de manifestaciones de diversas organizaciones sin fines de lucro que luchan por la igualdad de derechos y el fin del racismo continúa en el sur de California y hoy varias ciudades esperan concentraciones pacíficas.

Las ciudades de Santa Monica, Silver Lake, Altadena, Buena Park, Laguna Niguel y Huntington Beach tienen pautadas manifestaciones que se realizarán a lo largo del día.

A las 9:30 a.m. se hará una marca desde el Virginia Avenue Park, cerca del Santa Monica College hasta el Ayuntamiento de la ciudad en Main Street.

El vecindario de Silver Lake realizará una protesta de 3:00 a 6:00 de la tarde por la justicia racial en Sunset Boulevard y Lucile Avenue. En la ciudad de Altadena, se hará una concentración en Farnsworth Park desde las 4:30 p.m.

Por su parte, el condado de Orange County tendrá una concentración en el Ayuntamiento de Buena Park desde el mediodía de este jueves. En Laguna Nigel se concentrarán para pedir justicia para Breonna Taylor en el Crown Valley Parkway desde las 3:30 p.m.

Por último, se espera una concentration entre 6:30 y 8:30 p.m. en el Central Park de Huntington Beach.

Join us Tomorrow at 7PM PST for our Virtual Townhall Part 13: This Is Not a Drill! on #DefundThePolice and Police…

La organización Black Lives Matter Los Ángeles realizará hoy una conferencia en línea a las 7:00 p.m. en su página de Facebook para conversar y explicar a fondo su propuesta acerca de cortar los fondos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Los representantes del movimiento consideran que el recorte al presupuesto de la LAPD anunciado por el alcalde, Eric Garcetti, es insuficiente.

We are changing our approach to public safety.

We have acted quickly to:

– End the use of carotid holds

– Invest an additional $250M in community programs, including cuts to LAPD

– Announce LAPD reforms.

More info here: https://t.co/OrFPpA64eu.

— MayorOfLA (@MayorOfLA) June 11, 2020