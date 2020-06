Gerardo Torrado explota contra Juan Carlos Osorio por exhibir los secretos de la Selección Mexicana

El exfutbolista pidió al colombiano que guarde los secretos de vestidor

Las declaraciones del colombiano Juan Carlos Osorio relacionadas con la falta de capacidad de los jugadores mexicanos para enfrentar a Brasil en el Mundial de Rusia 2018, continúan generando eco en el entorno del Tricolor.

Esta ocasión, fue el director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, Gerardo Torrado, quien habló al respecto e hizo un llamado al estratega cafetero para que respete los códigos internos de los equipos.

“Hay códigos de vestidor, si pasó o no, se tenía que haber quedado en ese círculo. Estoy más preocupado por las situaciones de actualidad. Me parece que como dice el dicho: ‘La ropa sucia de lava en casa’; creo que esas cuestiones no deben salir de un vestidor“, señaló el directivo en entrevista para Marca Claro.

UN MENSAJITO PARA OSORIO 🇲🇽🗣 Gerardo Torrado habla sobre las polémicas declaraciones de Osorio y el futuro de la selección mexicanahttps://t.co/JwFDd5HzMN pic.twitter.com/5JPTa2QdHJ — MARCA Claro (@MarcaClaro) June 10, 2020

En otro tema, Torrado explicó que tanto Santiago Giménez, como Diego Abreu, están considerados para ser parte de la Selección Mexicana.

“Yo en lo personal he tenido al Chaquito, para hacerle ver que estamos interesados en que juegue con la Selección Mexicana; para distintas categorías. Lo tenemos contemplado. Como también lo hacemos con el ‘Loquito’, que ya ha estado en giras con nosotros. Claro que los consideramos entre los mejores”, explicó.

Santiago Giménez, hijo de Christian aka Chaco, es seguido por la Selección Argentina, pero aseguró que se siente "más identificado con la de México". El delantero de 19 años de Cruz Azul le contó a EFE que su meta es jugar algún día en Boca "por lo que representó para mi padre" pic.twitter.com/L6v6eETO7e — VarskySports (@VarskySports) May 17, 2020

Para finalizar, el “Borrego” Torrado detalló que en marzo del próximo año se podría desarrollar el Torneo Preolímpico de CONCACAF para los Juegos Olímpicos de Tokyo, que fueron pospuestos un año por la pandemia del coronavirus.