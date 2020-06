IRS: “Where’s My Refund”, reembolsos por impuestos se atrasan al igual que cheque de estímulo

A la lista de quejas contra el Servicio de Rentas Internas (IRS) por el retraso en el envío de los cheques de estímulo ahora se suma otra: “¿Dónde está mi reembolso?” (“Where’s My Refund”).

En redes sociales como Twitter circula la pregunta, pero también el emplazamiento en modo de hashtag para que la agencia recaudadora de impuestos agilice los procedimientos en cuanto al desembolso de dinero para las personas que ya presentaron su declaración de impuestos.

Aiight so I’m kinda pissed because the irs still apparently has not processed my tax returns even though I did them like 3 to four weeks ago and I’m waiting on $1,767 to at least show a date on it. And I can’t even call them about my refund. Someone help? #taxes #irsrefund

— Angie💋 (@SylvySnipes) April 19, 2020