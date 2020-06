Trump arremete contra las autoridades de Seattle por la “zona autónoma” para protestas

El presidente Donald Trump extendió el jueves una discusión pública en Twitter con la alcaldesa de Seattle y el gobernador del estado de Washington después de que ambos se burlaron de sus amenazas de intervenir en una “zona autónoma” libre de policía establecida en la ciudad por los manifestantes por la muerte de George Floyd, esta semana.

Días antes, los manifestantes que protestaban por la brutalidad policial y el racismo declararon el control sobre el área después de obligar a la policía a desalojar uno de sus recintos en el vecindario, y lo llamaron la “Zona Autónoma de Capitol Hill”.

La llamada “Zona Autónoma de Capitol Hill” en Seattle, Washington, incluye los bloques que rodean el Recinto Este del Departamento de Policía, que fue el sitio de violentos enfrentamientos con los manifestantes contra el racismo y la violencia tras la muerte de George Floyd, y quienes ahora se continúan manifestando de forma pacífica.

En la disputa pública en Twitter, el presidente implicó incluso a Joe Biden, cuando instó a su presunto rival de las elecciones generales en un tweet a “decirle a su radical radical BOSSES de izquierda que se dirigen en la dirección equivocada” y “decirles que salgan de Seattle ahora”. El gobernador Jay Inslee, agregó Trump, “está pareciendo” tonto “. ¡LEY Y ORDEN!”

Los intercambios comenzaron el miércoles por la noche, cuando Trump acusó en un tuit de que los manifestantes que se habían apoderado de varias cuadras en el barrio de Capitol Hill de Seattle equivalían a “terroristas domésticos”.

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER!

Trump ha presionado especialmente por el uso de la fuerza militar para sofocar los disturbios raciales, acusando a los manifestantes de cometer “actos de terror doméstico”.

Sin embargo, en Seattle esta semana, “lo que surgió es un experimento en la vida sin la policía: parte del festival de la calle, parte de la comuna”, informó The New York Times, trayendo una relativa calma al vecindario después de semanas de disturbios, aunque algunos en el área cuestionaron los próximos pasos del movimiento y la falta de un liderazgo claro, según The Seattle Times.

El miércoles, Trump arremetió contra el liderazgo estatal y local, proclamando que el gobernador Jay Inslee y la alcaldesa Jenny Durkan, ambos demócratas, “se burlan y juegan a un nivel que nuestro gran país nunca ha visto antes”. Advirtió a ambos líderes que “recuperen su ciudad AHORA” y agregó que “si no lo hacen, lo haré”.

Trump continuó: “Esto no es un juego. Estos feos anarquistas deben ser rebajados [sic] INMEDIATAMENTE. ¡MUÉVETE RÁPIDO!”

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stopped IMMEDIATELY. MOVE FAST!

Pero Durkan e Inslee rápidamente respondieron al presidente, burlándose de su propia respuesta a las protestas fuera de la Casa Blanca y su error de ortografía.

“Haznos a todos seguros. Vuelve a tu búnker ”, respondió Durkan el miércoles por la noche, en referencia a las protestas en Washington, D.C., cuando Trump fue trasladado a un búnker de la Casa Blanca. Durkan también incluyó un hashtag que apoya el movimiento Black Lives Matter.

Make us all safe. Go back to your bunker. #BlackLivesMatter https://t.co/H3TXduhlY4

El gobernador Inslee le respondió al presidente Trump: “La administración Trump sabe lo que Washington necesita ahora: los recursos para combatir la pandemia de COVID-19. Si el presidente quiere mostrar liderazgo y se preocupa por las personas en este estado, debe enviarnos el PPE que hemos necesitado durante meses.”

The Trump administration knows what Washington needs right now – the resources to fight the COVID-19 pandemic.

If the president wants to show leadership, and that he cares about the people in this state, he should send us the PPE we’ve needed for months.

— Governor Jay Inslee (@GovInslee) June 11, 2020