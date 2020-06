El Departamento de Policía de San Francisco no responderá a llamadas que no estén relacionados a una actividad criminal

Las reformas al Departamento de Policía de San Francisco, California han llegado más rápido de lo que se esperaba y aunque aún hay mucho por hacer, el camino hacia la reestructuración empieza a verse más claro.

En unas declaraciones emitidas el jueves por la alcaldesa de San Francisco, London Breed, anunció que el Departamento de Policía de San Francisco dejará de responder a llamados que no estén relacionados a una actividad criminal.

Here are fundamental changes to policing in San Francisco that we're moving forward:

✅ Demilitarizing Police

✅ Ending Police Responses to Non-Criminal Activity

✅ Addressing Bias & Strengthening Accountability

✅ Redirecting Funding for Racial Equity https://t.co/ZOutp6ImmD

— London Breed (@LondonBreed) June 11, 2020