Luis Fernando Tena y Miguel Herrera están furiosos con Juan Carlos Osorio y se unen en su contra por criticar al Tri

Los técnicos de Chivas y América están muy molestos con el extécnico colombiano

Juan Carlos Osorio se convirtió en el principal enemigo de la Selección Mexicana en las últimas semanas, luego de sus declaraciones en las que aseguró que a los futbolistas mexicanos les faltó actitud en el duelo ante Brasil del Mundial de Rusia 2018.

Por tal razón, dos ex técnicos del Tricolor como Luis Fernando Tena y Miguel Herrera, alzaron la voz y expresaron su sentir.

“Fue molesto que en estas declaraciones que hizo se tocara el corazón y se tocara la cabeza como diciendo que al jugador mexicano le falta corazón y mentalidad, eso es totalmente mentira; México juega igual ante cualquier selección y en cualquier cancha. De origen iba mal esa pregunta. Ya la duda, molesta; el único que dudaba era él, pues claro que estamos preparados”, señaló el ‘Flaco’ en una videoconferencia organizada por la Liga MX.

El técnico de las Chivas explicó la evolución que han tenido los mexicanos en el deporte y mostró su molestia sobre lo que se dice de los mexicanos.

“Hace muchos años se calificaba a los mexicanos de muy baja autoestima, a mí eso me molesta muchísimo. Queríamos demostrar que los mexicanos sabemos trabajar en equipo; cuántas veces no nos dijeron con el propio Hugo Sánchez que éramos como los cangrejos, o que el peor enemigo de un mexicano era otro mexicano”, expresó el entrenador que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con el Tricolor, ganando la final precisamente ante Brasil.

Con argumentos y conocimiento de causa Luis Fernando Tena y Miguel Herrera le respondieron a Juan Carlos Osorio: “Si alguien se equivocó contra Brasil fue él, al jugador mexicano le sobra corazón” pic.twitter.com/6F7QYhM32w — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) June 12, 2020

Por su parte, Miguel Herrera, volvió a alzar la voz y reiteró su postura respecto a las declaraciones de Osorio, argumentando que los mismos jugadores que dirigió el colombiano fueron campeones de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Por eso nos da coraje que alguien diga que México no juega bien contra Brasil, o que no haya respuesta de los mexicanos contra Brasil; lo digo por el Profe Osorio, que se equivocó rotundamente, porque esta misma Selección que tuvo el ‘Flaco’ en Juegos Olímpicos, yo la tuve en 2014 y también el Chepo; fueron las mismas y fueron los mismos jugadores. Ganaron una medalla, y empataron a Brasil en Brasil. Y decir que para el siguiente Mundial hayan tenido miedo y no hayan contestado. No pongas pretextos, por eso molesta”, dijo el técnico del América.