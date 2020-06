Ryan Guettler, estrella del BMX, arrestado por caminar desnudo en la calle con un arma de fuego

Ryan Guettler, estrella del BMX, fue arrestado en Carolina del Norte la tarde de este miércoles después de ser acusado de disparar una escopeta frente a una casa estando desnudo.

Ryan Guettler, a professional BMX rider, has been charged after he allegedly fired a shotgun outside a Wilmington home and then barricaded himself inside. #ilmhttps://t.co/h8lDkQMjTk

