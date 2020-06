Wanda Nara comparte ‘asombrosa vista’ de su trasero al lado de una piscina

La rubia se ha mantenido muy activa durante la pandemia

Wanda Nara, esposa y agente del futbolista Mauro Icardi, continúa consintiendo a sus fans con múltiples selfies y fotografías donde derrocha sensualidad.

En plena crisis por la pandemia de coronavirus, la empresaria cerró la venta de Icardi con el PSG recientemente, así que llegó el momento de relajarse y compartió una foto sentada al lado de una piscina frente a un gran parque.

En la imagen, Wanda Nara usa un traje de baño rojo que muestra sus glúteos. La argentina escribió “impresionante vista” al compartir la foto.

La esposa de Mauro Icardi es una personalidad tan conocida en Italia y Argentina que HBO y Netflix le propusieron realizar una serie sobre su vida.

“Sé que aportaría condimentos a las situaciones. Porque muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar. Según me dijeron, una parte se rodaría en Argentina y casi todo lo demás en Europa. Y no me preguntes quién podría interpretarme porque aún no lo imagino”, dijo Wanda Nara, según información publicada en Clarín.

