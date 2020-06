Mayeli Alonso se pone brava con Myrka Dellanos y deja en evidencia a María Celeste en ‘Al Rojo Vivo’

La ex de Lupillo Rivera se defendió durante el programa en vivo

Mayeli Alonso estuvo en entrevista en “Al Rojo Vivo” dando réplica a las declaraciones que Lupillo Rivera le dio a María Celeste Arrarás. Para el enlace en vivo, Mayeli fue entrevistada por Myrka Dellanos y las cosas subieron de tono.

Después de que Lupillo declarara bajo juramento en la demanda entre Mayeli y su ex socia Daisy Cabral que su ex esposa le fue infiel, se ha desatado toda una serie de controversias. Mayeli hasta la fecha siempre se había mantenido callada sobre las razones de su divorcio y no se le ha hecho de cabelleros que Lupillo esté hablando de más.

Tras la entrevista de Lupillo que le hizo María Celeste, Mayeli dejó en evidencia a la periodista diciendo que fue en “Al Rojo Vivo” cuando se empezó el rumor de que ella le había sido infiel. Mayeli pidió a alguien de producción que buscara en los archivos para destapar el momento que María Celeste dijo que una persona supuestamente allegada le dio a entender que el divorcio fue por una infidelidad.

El video resurgió aquí:

Pero eso no fue todo, mientras seguía su entrevista con Myrka Dellanos que se encontraba en el estudio, las cosas se pusieron un poco tensas. Mayeli percibió que se estaba poniendo en duda su palabra y se puso brava. Mayeli explicó que si ahora ha sacado a la luz la violencia doméstica que vivió al estar casada con Lupillo fue porque este último no ha respetado su pacto de mantener en silencio. La empresaria siente que se le quiere desprestigiar y esta ha sido la manera en la que se está defendiendo.