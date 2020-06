“Ganaba más con el Atlante que con el Real Madrid”: Hugo Sánchez cuenta cómo llegó a jugar con los Potros

"Hugo quiere seguir jugando, arréglate con él y pagale lo que quiera"

Tres años después de su salida del Real Madrid, Hugo Sánchez se enfundó en la playera del Atlante para jugar el Torneo 1994-95, en una decisión que por muchos años fue cuestionada y de la cual este fin de semana se reveló una posible razón.

En una entrevista para Instagram Live con Félix Fernández, ex portero de los Potros de Hierro, Hugo Sánchez reveló que con el Atlante ganaba más que con el Real Madrid e incluso le preguntaron cuánto quería ganar.

“Después del Mundial (Estados Unidos 1994) los dueños (del Atlante) eran Televisa, Emilio Azcárraga me mandó llamar y me dice: ‘Hugo ¿quieres seguir jugando o quieres ser vicepresidente aquí de Televisa de cualquier puesto que quieras?’ No, quiero seguir jugando. ¿Qué equipo es quieres? América no porque ya estuve, Necaxa no porque va muy poquita gente al Azteca, en el Atlante, el Atlante es un equipo especial que está siendo dirigido por este argentino (Ricardo La Volpe), ‘No te preocupes, me dijo, ¿Quieres ir? Y él mandó llamar al Güero Burillo, que era el que controlaba los tres equipos.

Le dice ‘Hugo quiere seguir jugando así que Alejandro, arréglate con él y pagale lo que quiera’, entonces ya, llegué a un acuerdo y fue mi mejor contrato, ganaba más en el Atlante que en el Real Madrid, imagínate dos temporadas, puse en la cláusula de que si hay una oferta para un equipo extranjero terminando mi primer temporada me puedo marchar, y fue lo que vivimos juntos en Austria”, declaró el Pentapichichi.

Hugo Sánchez es uno de los jugadores históricos del Real Madrid, con los merengues ganó cinco ligas me manera consecutiva, de 1985 a 1990, tres Supercopas de España, una Copa del Rey y una Copa de la UEFA. Marcó 164 goles en 240 partidos y fue el máximo goleador extranjero de La Liga española durante más de veinte años, hasta el 2014, años en que fue superado por Lionel Messi. Con el Atlante hugo no ganó ningún título y solo anotó 13 goles en 31 juegos.