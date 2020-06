Manifestantes queman el Wendy’s de Atlanta donde policías mataron al afroamericano Rayshard Brooks

Los manifestantes prendieron fuego el sábado al Wendy’s de Atlanta donde, la noche anterior, un sospechoso negro fue asesinado a tiros cuando disparó con un Taser contra dos policías blancos, según reportes.

Fire at Wendy's on University Ave in southwest Atlanta raging. A night to remember in Atlanta: Rayshard Brooks shot by an officer, the chief of Atlanta police resigned, and protesters stormed the interstate. Now, fire. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/Fgjq7jhDiZ

— Ric Garni (@RICGARNI) June 14, 2020