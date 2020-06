“EE.UU. nunca ha sido un país blanco”, afirma la historiadora Annette Gordon-Reed

La historiadora y abogada estadounidense Annette Gordon-Reed, ganadora del Pulitzer en 2009, plantea vínculos entre el legado de la esclavitud y la brutalidad policial en su país y expone cómo la supremacía blanca actúa en el EE.UU. de hoy

Annette Gordon-Reed tenía 6 años cuando conoció la injusticia.

Aunque había pasado una década desde que la Corte Suprema determinó como inconstitucional la segregación en escuelas públicas, la ciudad en Texas, donde vivía con su familia, se resistía a cumplir el fallo.

Corría la década de los 60 y sus padres tomaron una decisión para entonces audaz: inscribieron a su hija en una escuela para “blancos”.

“Me preguntaba cuál era esa razón que justificaba decir que los blancos debían ir a una escuela y los negros a otra. Eso me hizo consciente de la injusticia“, rememora sobre el episodio de su niñez que la marcó para siempre.

Décadas después, se convertiría en abogada e historiadora de la Universidad de Harvard y ganaría el prestigioso premio Pulitzer en la categoría de Historia en 2009.

Gordon-Reed es una de las académicas más reconocidas de EE.UU. sobre la historia de las leyes de su país, con énfasis en la institución de la esclavitud.

Con su investigación sobre Thomas Jefferson, quien escribió la Declaración de Independencia y es uno de los “padres fundadores” de EE.UU., la también escritora demostró que Jefferson tuvo hijos con una mujer esclava llamada Sally Hemings, algo que había sido categóricamente negado por historiadores.

Reuters La muerte bajo custodia de la policía de George Floyd desató una oleada de protestas en EE.UU. y otros países del mundo.

A continuación, la entrevista que Gordon-Reed concedió a BBC Mundo a propósito de la oleada reciente de protestas en contra de la brutalidad policial y el racismo en EE.UU.

¿Cuál es su visión de la situación actual de las protestas en EE.UU.?

Es una situación triste y también creo que un poco alarmante. Hemos vivido un tiempo intenso aquí, con la pandemia seguida por las protestas y las marchas en contra de la brutalidad policial a lo largo del país.

Ha sido preocupante la respuesta hostil a las manifestaciones en muchos de los lugares en los que se han llevado a cabo, con los funcionarios involucrándose en altercados atacando a gente que no está haciendo nada. Por supuesto, hay preocupación por saqueos en zonas como Manhattan.

Es preocupante porque estamos atravesando un punto de presión y nadie sabe qué pasará.

¿Podrían trazarse paralelismos con otros momentos históricos en Estados Unidos?

Mucha gente está pensando en 1968, un año muy turbulento en Estados Unidos con protestas y disturbios que siguieron al asesinato de Martin Luther King Jr, y marchas en oposición a la Guerra de Vietnam y todo tipo de cosas que pusieron a la sociedad al límite.

La década de 1960 podría servir como algún tipo de paralelismo, pero esto es diferente porque está envuelto en muchas cosas juntas. Tenemos algo parecido a la pandemia de la gripe española de 1918 y protestas como consecuencia de la brutalidad policial. Todas estas cosas están mezcladas.

Y eso es lo que lo hace extraño, porque la gente está afuera. Vivo en Manhattan y acá hemos estado con órdenes de permanecer en casa desde marzo. Y ahora tenemos protestas masivas. Pasamos de estar separados por dos metros a marchas en las que la gente está junta, pese a que usa mascarillas. Es difícil de creer.

No recuerdo un periodo en el que hubiese esta mezcla de elementos, y me siento dividida porque (…) personalmente quiero que la gente haga escuchar sus voces y lo entiendo. Pero al mismo tiempo, me pregunto, mi dios, ¿esto incrementará el contagio de covid-19?

Usted señala que los valores expuestos en la Declaración de Independencia de EE.UU. y en la Constitución no se parecían a la realidad de lo que pasaba. ¿Por qué lo dice?

La Declaración en particular habla sobre la igualdad universal de toda la humanidad. Estimamos estas verdades como algo evidente, que todos los hombres han sido creados como iguales. Pero, obviamente, existía la esclavitud durante ese periodo y la gente negra, la mayoría, no participaba, ni las mujeres, la mitad de la población, quienes no podían hacer escuchar sus voces en el escenario político. Las mujeres se suponía que tenían que estar representadas por sus esposos o padres.

Había muchas áreas en las que lo dicho por la Declaración no se cumplía ni era cierto, pero era una aspiración. Lo que ha pasado es que ha sido tomado como una declaración de aspiración.

Así que cada generación en EE.UU., todos los diferentes grupos que quieren hacerse escuchar, utilizan las palabras de la Declaración para asentar sus demandas.

Siempre ha existido una dualidad en la historia de EE.UU., esta suerte de aspiración por igualdad, pero la realidad es que, todavía hoy, nos hemos deshecho de la esclavitud, pero todavía hay grandes disparidades en las vidas de las personas de color comparado con las de los blancos en el país.

Solo mire la diferencia entre el tratamiento que se les dio a las personas que acudieron al Parlamento en Michigan (hace unas semanas en protesta por el cierre por el coronavirus) con sus armas y gritaron a los policías en sus caras y nadie hizo nada. Y luego hay manifestantes que no están haciendo nada y son acosados. Así que hay una doble moral.

Todavía existe esa doble moral. La Declaración de Independencia tiene estas palabras y la gente las utiliza, pero todavía falta que se haga realidad. No es suficiente con solo decirlo.

Usted habla de una segregación de facto hoy en día en muchos lugares de EE.UU. ¿Qué quiere decir con esto y qué se necesita para superarlo?

Los patrones de acceso a la vivienda en Estados Unidos están fuertemente establecidos de acuerdo a la raza, incluso cuando está en contra de la ley discriminar a personas negras en cuanto al acceso a la vivienda.

Hay estudios que muestran que dueños de apartamentos no tratan a los solicitantes negros de la misma forma que a los blancos. Y obviamente eso está en contra de la ley, pero no se debería tener que acudir a una demanda. Es decir, utilizar la ley para obtener lo que otras personas obtienen como algo normal.

Hay muchas maneras en que los procesos de acceso a la vivienda reflejan la intención de segregar. Hay vecindarios negros, hay vecindarios blancos y esto no sucede enteramente por elección. Mucho tiene que ver con las medidas que menciono, bajo las cuales las personas que venden casas no quieren atender a clientes negros.

La economía también juega un papel mientras las personas de color, los negros, sean bloqueados del mercado laboral y no tengan acceso a ciertos trabajos. Incluso teniendo el dinero para comprar propiedad en ciertos lugares, existe la discriminación que mencioné antes. Así que, aunque no tenemos leyes que admiten la segregación, estos patrones persisten hoy en día.

Usted habla de un vínculo entre la esclavitud y la brutalidad policial en Estados Unidos. ¿Por qué?

La práctica de vigilar y patrullar a personas negras y de hacerlo de forma excesiva obviamente comenzó durante la esclavitud.

La esclavitud no solo se trataba de hacer que la gente trabajara sin un pago. Era un sistema de control social. Y los primeros grupos que podemos considerar como policías o departamentos de policía eran patrullas de hombres blancos que vigilaban a los esclavos para asegurarse de que aquellos que iban de una plantación a la otra tuviesen un pase o estuviesen habilitados para trasladarse.

Así que esta idea de que la gente blanca debe estar supervisando las actividades de la gente negra es algo de vieja data. Y solo porque acabamos con la esclavitud, eso no significa que esa mentalidad no siga en pie.

Piense en esos hombres que estaban persiguiendo a un hombre negro que iba trotando en Georgia. ¿Qué derecho tenían de hacer eso? ¿Por qué creían que podían hacer eso? ¿Por qué no ir a la policía y reportarlo para que las autoridades se encargaran?

La idea de que cada persona blanca tiene el derecho de vigilar y supervisar a la gente negra es algo que ha estado allí por mucho tiempo. Así que esta actitud existe desde muy temprano en el país y no se ha detenido.

TWITTER/RUTH RICHARD George Floyd murió bajo custodia de la policía luego de expresar que no podía respirar al policía que presionaba la rodilla sobre su cuello.

Usted relaciona la esclavitud con el legado de la supremacía blanca. ¿Por qué?

La supremacía blanca no es una cosa exclusiva de EE.UU. No puedo imaginar que en Sudamérica no exista. Recuerdo que cuando estuve en Cuba en 2010 me insistían en que no había racismo allí, pero la gente negra con la que estaba cambió la expresión de su cara como queriendo decirme que no era cierto.

La supremacía blanca es un fenómeno mundial y se genera a partir del hecho de que, durante siglos, los europeos ejercitan poder y dominación sobre las personas no europeas en el mundo.

Esta idea de la supremacía blanca no viene solamente de los estadounidenses y no se trata solamente del Ku Klux Klan o de estas expresiones extremistas.

Se trata de creer que las vidas de las personas blancas importan más que las de las negras y que las personas blancas son mejores que las negras. Y eso se manifiesta en muchas maneras, no solo en personas que se hayan unido al KKK.

Getty Images En 2005, el Senado de Estados Unidos pidió disculpas por no haber aprobado una legislación que prohibiera los linchamientos.

Por supuesto, la esclavitud reforzó esto porque era un sistema mayoritariamente basado en la raza.

La supremacía blanca está mucho más extendida que solamente entre personas extremas que hieren a otros. Muchas veces, las personas ni siquiera son conscientes de que tienen estas actitudes.

No es que estén intentando herir a nadie, sino que esa es la forma en que han crecido y piensan que ese patrón de pensamiento es natural para ellos, así que no lo cuestionan.

¿Cómo se manifiesta la supremacía blanca en el EE.UU. de hoy?

En algunas de las cosas que he mencionado previamente y, por ejemplo, en el tratamiento en lo que se refiere a la Segunda Enmienda [de la Constitución, que garantiza a los ciudadanos el derecho a poseer y portar armas]. Si un hombre blanco camina por la calle con un rifle automático no es un problema, pero si un hombre negro lo hace, probablemente lo arresten, e incluso pueden matarlo.

Así que, incluso con cosas consideradas como derechos, y sé que este ejemplo es difícil de entender para personas en otros países, los derechos de la Segunda Enmienda no se cumplen de forma igualitaria. Los negros no pueden hacer las mismas cosas que hacen los blancos.

El tratamiento a personas que están bajo custodia también es diferente. No digo que no haya personas blancas maltratadas por la policía, pero generalmente hay un tratamiento diferente.

Otro de muchos ejemplos… El acceso a los servicios de salud para los blancos y los negros.

¿Ve un vínculo entre la supremacía blanca y el poder? ¿Y la gente que gobierna el país?

Ciertamente, hay una batalla en ese respecto. La supresión del voto, por ejemplo. La noción de que si suprimes el voto negro, cambias el curso de una elección. Hay personas que creen que eso es justificable. Y mucho de eso está basado en un ejercicio de poder basado en la raza, al tratar de impedir que los negros participen de manera igualitaria en el proceso político.

Es algo muy malo para un país que se describe a sí mismo como una democracia tener a grupos que consideran que no deberían votar.

¿Cómo ocurre la supresión del voto en una democracia?

La supresión del voto consiste en tomar medidas que se sabe tendrán un impacto dispar en una comunidad. Por ejemplo, mis padres solían quejarse de que, cada vez que había una elección, cambiaban el centro de votación en los barrios negros del sitio donde se suponía que iba a darse la elección. Y mientras tanto, el centro de votación permanecía intacto en los barrios de los blancos.

Ese tipo de tácticas están diseñadas para impedir que la gente vote. Lo hacen porque saben que, en su mayoría, los negros apoyan al Partido Demócrata,

y cuando se les suprime así, el resultado de una elección puede verse afectado.

BBC

Ha habido discursos difundiéndose en redes sociales de figuras públicas que se identifican como negros conservadores y que argumentan que la brutalidad policial en contra de los negros es un mito y que los hombres negros tienden a cometer más delitos que los hombres blancos. ¿Qué cree que hay detrás de estos discursos?

La gente tiene diferentes puntos de vista. Y, por supuesto, los conservadores negros tienen derecho al suyo. La verdad es que las comunidades negras están mucho más vigiladas y supervisadas que las comunidades blancas.

Un ejemplo es la llamada “guerra contra las drogas” [en la década de 1970] y el impacto dispar que tuvo en las comunidades negras.

Los negros no fueron la pieza responsable por toda la compra de drogas en Estados Unidos, eso es un mito. Piense en muchachos en escuelas privadas y blancas que consumen drogas. No hay policías que los vigilen y los requisen. Si se busca algo en un sitio en específico, es más probable que se consiga a que se halle en sitios en los que no se busca.

Y la idea de las personas que consumen drogas creo que va en contra de la idea de que la criminalidad negra es mayor que la blanca. Es que están buscando en un sitio en particular y no están buscando actividad delictiva en otras zonas y las comunidades negras son mucho más vigiladas que las blancas.

No espero que todos tengan el mismo punto de vista y los conservadores negros tienen derecho al suyo. Solo creo que la interpretación que hacen de las estadísticas está mal.

Jóvenes negros con los que he conversado han mencionado repetidamente que se sienten frustrados por la forma en que la sociedad estadounidense los valora, como una especie de ente monolítico a veces cargado de estereotipos dañinos. Otros han dicho que están cansados de educar a sus amigos blancos acerca del racismo. ¿Qué les diría?

Entiendo sus sentimientos al respecto. Pensaría que uno no tiene que estar en la posición de intentar educar, o de tratar de educar a la gente acerca de lo que es correcto.

Ni siquiera sé qué tan útil es intentarlo. Creo que lo más que puedes hacer es vivir tu vida de una forma que, en cierto modo, sirva de modelo para el tipo de comportamiento que esperas de los demás.

No creo que sea nuestra responsabilidad explicarle a la gente blanca que somos seres humanos. Creo que es degradante pedir que hagamos eso. Ellos lo saben o no, o las circunstancias les alertarán sobre el problema.

Creo que lo que está pasando ahora está abriendo los ojos de mucha gente que está viendo las protestas y cómo la gente está siendo tratada en ellas. Vi en una encuesta que más del 60% de la gente apoya las manifestaciones, a pesar de saber que en algunos casos ha estallado la violencia.

En líneas generales, la gente se ha dado cuenta de que matar a sospechosos negros se ha salido de las manos, y que está completamente fuera de control.

Así que estaría de acuerdo con esos jóvenes, no creo que sea su responsabilidad educar a otras personas y demostrarles que son seres humanos.

Pero al mismo tiempo, lo único que puedes hacer es intentar vivir tu vida de la mejor manera posible y no tener miedo a expresar tus sentimientos a otras personas.

No debería ser su responsabilidad, digamos, tratar de cambiar las mentalidades de la gente. Es difícil hacer eso. Y creo que es degradante decirle a alguien ‘aquí están todas las razones por las que soy un ser humano y merezco la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad’.

Ha mencionado que los estadounidenses ven a los fundadores de su país como “objetos de alabanza”. ¿A qué se refiere con esto? ¿Y cómo esa actitud ha afectado la forma en que está construida la sociedad?

Existe una tendencia a mirar hacia atrás y hacia los fundadores porque este es un país joven. Y los fundadores tienen un significado mayor, creo, en el nuevo mundo que en el viejo mundo. La gente recuerda los nombres de las personas que hicieron el país.

En cierto sentido, eso puede ser algo bueno porque le da a la gente un punto de referencia. Pero puede ser algo malo porque los fundadores no eran personas perfectas. Y vivieron en una era de esclavitud y en una era con otras formas de opresión que condenamos hoy en día.

Getty Images George Washington es uno de los padres fundadores de Estados Unidos y fue el primer presidente del país.

Así que tiene sentido reconocer a quienes iniciaron las cosas, pero eso no significa que hay que seguir haciéndolas como ellos las hacían. Y asumir que tenían la razón y no cometían errores porque sí lo hacían.

El inicio de este país no fue solo grandeza, no fue así. No es poco problemático que en el inicio trajeran a un montón de gente para esclavizarla como parte del comienzo de nuestra cultura.

Es algo que no debería olvidarse. Nunca deberíamos olvidar cómo empezamos, y eso debería hacernos humildes, creo, y vigilantes de cualquier forma de opresión porque así empezamos. Y eso significa que tenemos una responsabilidad especial para protegernos contra otras formas de opresión.

El presidente de EE.UU. a menudo es mencionado como el “líder del mundo libre” y al país se refieren como “el mejor y más grandioso” del mundo. ¿Cree que estas narrativas han afectado la discusión sobre el racismo en el país?

Por supuesto. Si crees que eres el país más grandioso del mundo y que eres el líder del mundo libre, esto puede cegarte o puede hacer que pases por alto lo que realmente está pasando en tu país.

Y no hay duda de que, en la década de 1950, cuando EE.UU. tenía como contrincante a la Unión Soviética y a China, estos nos miraban y decían ‘esperen un momento, ¿ustedes cuestionan lo que pasa en nuestras sociedades mientras tienen a gente viviendo bajo las leyes Jim Crow, viviendo en sitios donde hay toques de queda para los negros? ¿Cómo pueden ser este estándar demócrata cuando hacen esto?’.

Creo que la arrogancia puede cegar a la gente acerca de sus faltas.

Usted encontró que los historiadores no estaban contando toda la verdad acerca de Thomas Jefferson, quien redactó la Declaración de Independencia. ¿Qué parte de su vida permaneció oculta?

Todavía estamos descubriendo cosas sobre él, pero pasó porque a la gente no le gustaba la idea de que él haya tenido hijos. La historia de la generación de los fundadores de EE.UU. está muy a menudo construida a partir de su raza blanca. Los miran como una especie de símbolo de los blancos.

Getty Images Jefferson fue el autor de la introducción y el preámbulo de la Declaración de Independencia.

Así que, si Jefferson vivió con una mujer que no era blanca por 38 años y tuvo hijos con ella, entonces esto cambia la forma en que debemos pensar acerca de su vida y cambia las actitudes en cuanto a los orígenes de Estados Unidos.

Nunca ha sido un país blanco. Siempre ha sido un país de indígenas, africanos, europeos, todos juntos. Y esa es una historia que, por un largo tiempo, los historiadores no querían contar.

Ahora se ha abierto y es diferente, pero había resistencia porque la historia de Jefferson, su historia con Sally Hemings, te hace pensar en lo mucho más complejo que era ese mundo que simplemente un mundo de gente blanca.

¿Cómo se siente al ver que, hoy en día, todavía existen escuelas predominantemente “blancas” o “negras” o hispanas”?

Algunas cosas han cambiado, pero no tanto como nos hubiese gustado que cambiaran. Es un poco deprimente porque todavía existe esta dificultad.

Pero tampoco ha pasado tanto tiempo… Estamos hablando de décadas. Pero la esclavitud… Si lo piensa, los británicos trajeron a africanos en los 1600. Hemos estado bajo la esclavitud más tiempo que libres.

Queremos que las cosas pasen más rápido, y no hay razón para que no sea así, pero todavía debemos recordar que muchas cosas han pasado en un abrir y cerrar de ojos, en términos históricos. Y que eso significa que cada generación debe seguir luchando para progresar.

Si me pregunta cómo me siento al respecto, no me siento contenta de que no haya más progreso para más gente. Yo he tenido éxito y tengo una vida buena, pero no se trata solo de mí. Debería haber más gente con acceso a mejor educación, mejores cuidados de salud, todo tipo de cosas sobre las que todavía tenemos que luchar.

Getty Images

¿Qué saca de este momento y hacia dónde puede ir el país?

Creo que podemos sacar mucho de este momento. De la pandemia, podemos repensar nuestro enfoque en el sistema de salud. Entendemos que en países europeos la gente sufrió un poco menos porque tenían acceso a un sistema universal de salud. La gente no tenía que preocuparse por los costos después de ir a un hospital. Creo que este momento nos hará pensar diferente acerca del acceso a la salud.

Y creo que este momento nos ayudará a pensar diferente en cuanto al rol de la policía. Está bastante claro que tenemos que cambiar nuestra actitud acerca de la militarización de la policía.

Creo que es un momento para tener una conversación diferente sobre eso y tornarla mucho más hacia el rol de proteger y servir en lugar de ser soldados que están combatiendo con un enemigo.

¿Qué deberían aprender los estadounidenses sobre la historia y el legado de la esclavitud que no se enseña en las escuelas?

Creo que lo principal que debería enseñarse es que existe un legado. Creo que hay una tendencia de enseñarle a la gente que hubo esclavitud, pero creen que se acabó en 1865 y que no tiene nada que ver con nosotros hoy en día.

Creo que lo más importante es que la gente entienda, como dije antes, que la institución existió por más tiempo del que hemos tenido emancipación. Y no es posible erradicar todos los efectos de esto en el periodo entre 1865 y ahora.

Existen todavía actitudes y ecos acerca de las personas negras y todas esas cosas se desprenden de lo que pasó durante los tiempos de esclavitud. Quisiera que la gente no pensara en la esclavitud como algo que no tiene nada que ver con nosotros hoy.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!