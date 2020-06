Mujer enfrenta cargos por llamar racistas a sus padres en Facebook

La mujer expuso a sus padres en redes sociales por ser racistas

Una mujer en Mississippi fue arrestada y acusada de “comunicaciones obscenas” después de llamar a sus padres racistas en Facebook y, supuestamente, publicar parte de su información personal.

Ahora se enfrenta a la posibilidad de ir a la cárcel por el incidente y las supuestas consecuencias de los hechos.

Su abogado cree que los cargos son insostenibles.

“¡Mis padres son RACISTAS y estoy cansada de eso!”, escribió Kaileigh Schmidt, de 21 años, la noche del 5 de junio.

“Literalmente hicieron que mi primo tomara mi teléfono y me retuviera en casa cuando tomaron mi auto. Además, mamá comenzó a golpearme en mi propia casa y comenzamos una pelea y casi llamé a la policía. Tuvo suerte de que no lo hiciera. ¡Veamos qué tienen que decir sobre esto! ¡Hazlo viral! ¡Las vidas de los negros importan!“, continuó diciendo en el post.

En la publicación inicial, Schmidt incluyó varias capturas de pantalla de conversaciones entre ella y sus padres durante las cuales los padres parecen usar insultos raciales y lenguaje discriminante contra los negros.

Según informa el Clarion Ledger, Schmidt está acusada de compartir los números de teléfono y las direcciones de sus padres en grupos de Facebook. Sin embargo, la publicación original no contiene la información personal de sus padres, ni ninguna versión anterior de la publicación en el historial de edición.

“La familia ha recibido miles de amenazas de todo el país“, alegó el investigador Ruben Bishop al mencionado medio.

Esa publicación inicial se ha compartido casi 2.000 veces.

En otra publicación de dos días después, Schmidt reiteró sus sentimientos hacia sus padres y les pidió directamente a las personas que no los amenazaran:

“Sé que lo que hicieron mis padres estuvo muy mal en muchos niveles y compartí mi experiencia para que todos pudieran decirles cuán equivocados estaban, para que pudieran ver que lo que han estado haciendo y diciendo no está bien.

Dicho esto, tampoco tolero ninguna violencia hacia ellos. La violencia familiar o no no ayuda en nada. El cambio no ocurre con la violencia. Así que, por favor, cualquier persona que les amenace debe detenerse. No podemos luchar y ganar con violencia. Apoyo el movimiento de Black lives matter, pero no apoyo la violencia”, concluyó.

El miércoles 10 de junio, Schmidt fue arrestada por un delito grave de publicación de mensajes electrónicos con el propósito de causar lesiones.

Después de arrestarla, el Departamento del Sheriff del Condado de Jones se vio obligado a dar marcha atrás rápidamente y archivar ese cargo debido a un reciente fallo del tribunal de Apelaciones de Mississippi, que consideraba que el estatuto era inconstitucional.

A pesar de todo, actualmente enfrenta cargos por dos delitos menores.

Según la ley de Mississippi, “cualquier comentario, solicitud, sugerencia o propuesta por medio de telecomunicaciones o comunicación electrónica que sea obscena, lasciva o con la intención de abusar, amenazar o acosar a cualquier parte en una conversación telefónica o comunicación electrónica” es ilegal.

Actualmente no está claro qué parte, si es que hay alguna, de las publicaciones de Schmidt en Facebook califica como “obscena o lasciva” según los estatutos pertinentes.

En cualquier caso, Schmidt podría ser condenada entre seis meses y un año en la cárcel.

Schmidt actualmente está representada por el abogado Javaron D. Buckley Sr. Él cree que la situación de su cliente es legalmente insostenible, según informa Law & Crime.